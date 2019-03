YouTube viral: Andynsane revela exorbitante cifra que cobra 'Tapir 590' por una entrevista [VIDEO]

Gran indignación en redes sociales. Miles de usuarios de YouTube han quedado más que sorprendidos al revisar el más reciente video del conocido youtuber peruano Andynsane, quien reveló a todo su público el motivo por el que no podrá contar con la participación de ‘Tapir 590’ en su espacio digital.

Y es que Andynsane decidió revelar un chat de WhatsApp que sostuvo su representante con el mediático personaje y este le reveló la exorbitante cifra que pidió para aparecer en YouTube junto a Andy Merino. La cifra ha dejado en shock a miles y ha desatado una ola de protestas en dicha plataforma social.

Si eres de las personas que no conoce nada sobre ‘Tapir 590’, te comentamos que es un hilarante personaje que se hizo muy conocido en Facebook y YouTube por sus disparatados videos en los que se demuestra su vida de ‘lujos’. Además, el personaje es ‘famoso’ por llamar a sus seguidores como ‘mascotas’ y por ello ahora se pasea por todos los canales de televisión dando entrevistas para alegría de sus ‘fans’.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de miles de usuario de YouTube es la reciente revelación que soltó el popular influencer peruano ‘Andynsane’, quien en un video de su canal nos reveló cuánto pretende cobrar este personaje por una entrevista.

Y es que en su canal de YouTube, Andynsane nos reveló el motivo por el que ‘Tapir 590’ no aparecerá en su espacio personal como así lo hubiera deseado.

Tal como nos reveló Andy Merino en su portal web, su mánajer se comunicó con Oliver Ramos, el nombre real del ‘famoso’ ‘Tapir 590’ y este le reveló la exorbitante cifra que cuesta poder tenerlo y entrevistarlo en su canal de YouTube.

Para asombro de miles de usuarios de YouTube, Andynsane reveló que ‘Tapir 590’ intentó cobrarle US$ 5.000 por una entrevista en su canal digital. El asombro de los fanáticos del popular youtuber no se hicieron esperar y no dudaron en mostrar su fastidio por este hecho.

Aquí te compartimos el video de YouTube en el que el popular influencer peruano reveló el cuantioso monto que ahora cobra ‘Tapir 590’ por una entrevista; cabe recordar que hace poco este personaje estuvo presente en el ‘Wasap de JB’ y otros programas donde habló un poco más de su fama en redes sociales.

Aquí te compartimos un video de YouTube en el que se nos revela la entrevista para un programa de Latina y que fue una de las tantas presentaciones que ha tenido este personaje llamado 'Tapir 590' en la televisión peruana. Si bien no sabe si este chat de WhatsApp revelado por Andynsane, se estima que el polémico personaje estaría recibiendo un pago por hablar frente a cámaras.