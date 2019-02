Facebook: joven madre trabaja cortando pasto para criar a sus hijos y se vuelve viral [FOTOS]

Una joven madre se ha convertido en la nueva protagonista de un viral publicado en la red social de Facebook, luego de contar su experiencia laboral al cortar pasto para criar a sus dos hijos. Este hecho ocurrió en Argentina.

Rocii Bel, como fue identificada la joven, que vive en la ciudad de Gregorio de Laferrere, en Buenos Aires, Argentina, decidió realizar una publicación en Facebook, donde comentó su orgullo por trabajar cortando el césped.

“No se me cae nada, ¿vergüenza que salga a trabajar de cortar pasto? ¡Vergüenza es salir a robar!”, expresó Rocii Bel en su publicación de Facebook, la cual acompañó con una fotografía, en la cual se muestra trabajando.

Al final, la protagonista del viral de Facebook terminó explicando los verdaderos motivos de su trabajo: “Todo lo hago para que a mis hijos no les falte nada y para poder terminar mi casita. Me muero de calor, pero lo hago por mis hijos porque los amo demasiado y jamás dejaría que ellos pasaran algún tipo de necesidad”.

La publicación de Rocii Bel en Facebook generó gran impacto en miles de usuarios, que rápidamente se volvió viral, obteniendo más de 74 mil de reacciones y 50 mil compartidos, además algunos aprovecharon en felicitar a la madre de nacionalidad argentina por cuidar de sus hijos y sacarlos adelante.

Sin embargo, hubo mensajes negativos de unos usuarios que cuestionaron la labor de la joven, quien decidió responder a los ataques en Facebook: “Para los que critican como estaba vestida, estaba en mi casa y salí apurada a cortarle el pasto a mi vecina, salí como estaba vestida en mi casa”

“Digan lo que digan, no pasa nada, yo ya estoy acostumbrada a que se me pegue el pasto y que me salpique la caca de los perros en la cara, así que lo que digan los demás no me afecta. Sigan riéndose que yo soy muy feliz y agarro lo bueno y desecho lo malo”, finalizó la protagonista del viral de Facebook.