Facebook: usuarios ven a 'Thor' jugando fútbol y le piden que se dedique a la actuación [VIDEO]

"Como futbolista, es un gran vengador". Con esas frases, los usuarios de Facebook se burlaron de los dotes futbolísticos del actor Chris Hemsworth, quien aparece en un video de fútbol jugando un partido. Sin embargo, no la 'chuntó' en ninguna de las jugadas.

El mismo actor fue quien publicó el clip en su cuenta de Instagram: "Pele. Maradona. Messi. Ronaldo. Hemsworth. Para ser honesto, no encontré ningún placer en avergonzar tanto a los locales como a nuestro equipo en el campo anoche en Tailandia", fue lo que escribió. El video terminó rebotando en Facebook y demás redes sociales.

"Si no pudo apuntar a la cabeza de Thanos, ¿cómo le va a apuntar a un arco?", "Le están enseñando a jugar al fútbol después que lo expulsaron de Asgard", "Mejor que siga actuando", "Está actuando, no se la crean", "No juega ni arroz con leche", son algunos comentarios que se pueden ver en la publicación del video.

En las imágenes se puede ver que el actor, que interpreta a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), no logra conectar un buen disparo, incluso no llega a cabecear correctamente el balón y hasta se resbala en varias ocasiones. Sin duda alguna, un video que te hará reír sin parar.

Cabe resaltar que Chris Hemsworth en Tailandia, donde realizaba sus últimos días de rodaje para su nueva película "Dhaka", por lo que se animó a jugar un partido con jóvenes tailandeses. El video, que fue publicado en Facebook, lleva miles de reproducciones y diversos comentarios graciosos por parte de sus fans.

Aquí podrás ver la publicación original de Facebook.