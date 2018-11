Facebook viral: pastor le pide a creyente pasar un reto de fe, pero algo inesperado ocurre [VIDEO]

En nuevo viral de Facebook generó diversas reacciones en miles de usuarios, en el cual muestra a un joven que intentó pasar el denominado “reto de la confianza”, sin embargo, sucedió algo inesperado.

El video de Facebook cuenta con miles de reproducciones y los usuarios no dudaron en dejar sus divertidos comentarios, ya que no podían creer lo que estaban viendo, ya que el “reto de la confianza” no fue el esperado.

El protagonista del viral de Facebook es un joven que acudió a una iglesia en Estados Unidos, ya los demás fieles habían pasado por el denominado “reto de la confianza”, y ya le tocaba su turno.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el joven sube animado a una tarima de madera mientras escucha las palabras del pastor de la iglesia, quien le da unas indicaciones previo al reto.

En el video de Facebook se le escucha al pastor decir “están todos colocados” para que las personas que estaban en el salón de la iglesia se ubiquen detrás del joven para poder sostenerlo cuando caiga.

“Relajado” y “concentrado”, son las palabras que le expresa el pastor al joven antes que se lance para atrás, sin embargo, a la cuenta de tres, este cae dejando impactados a todos en el salón, que no entendía como cayó, como quedó registrado en Facebook.

“¡Confía en el señor, déjate caer!”, se lee en la descripción del video de Facebook, pero como se aprecia el joven se deja caer, pero en lado contrario.

Mira aquí el video viral de Facebook: