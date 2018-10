Facebook: ¿Es un cuello o una cintura? Sugerente foto confunde a usuarios

Hace algunos días una curiosa fotografía fue compartida por el rapero Marty Mula en su cuenta de Facebook; la imagen en primer momento pasó desapercibida pero luego de algunas horas los usuarios empezaron a cuestionar un insólito detalle que ha genera polémica e intriga.

Y es que la imagen ha causado miles de comentarios y confusión entre los usuarios de Facebook, quienes no supieron reconocer si lo que veían era un cuelo o el torso desnudo de una mujer. ¿Qué pasó exactamente? Aquí te lo contamos todo.

Todo comenzó hace algunos día cuando el conocido rapero Marty Mula compartió una fotografía en sus redes sociales en la cual se preguntaba por un curioso detalle en la anatomía de su pareja. ´

En la fotografía compartida en Facebook podemos ver a la joven quien aparentemente se encontraba semi desnuda e inclinada sobre una cama. Sin embargo, sus seguidores comentaron dicha fotografía y afirmaron que ellos veían una nuca.

La confusión que se creó en Facebook por esta fotografía fue tan grande que miles de usuarios tuvieron que analizar detenidamente la fotografía para poder darse cuenta que se trataba de una joven mujer que se encuentra de espaldas con el cabello largo y una delgada cintura.

Sin embargo, la confusión generó que el propio artista tenga que hablar sobre el tema y aclarar que efectivamente se trataba del torso de su pareja.

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc