WhatsApp: usa el #ThaliaChallenge para bromear a su madre, ella reacciona de forma épica [FOTO]

No aguantó pulgas. Una mujer de poca paciencia le estaba dando unas indicación a su hijo y él empezó a bromearla por WhatsApp con el popular reto #ThaliaChallenge. ¿Cómo reaccionó la señora? Aquí te lo contamos con todos los detalles.

Una nueva conversación por la plataforma de WhatsApp viene haciendo carcajear a los usuarios, una señora le daba indicaciones a su hijo para que ambos se encuentren en un punto de la ciudad, pero ella perdió la paciencia, ya el chico estaba tarde le jugó una broma en mal momento.

El popular reto viral #ThalíaChallenge ha sido una sensación en las redes sociales. Miles en todo de internautas en todo mundo se han unido a la pegajosa frase para convertirla en viral en las rede sociales. "¿Están ahí mis vidas, está ahí?".

“Estoy yendo, me escuchan, me oyen”, escribió el chico en la conversación que tenía por WhatsApp con su mamá, luego de que ella le de las indicaciones para que no se pierda por la calles de Lima. La mujer al leer este mensaje reaccionó de forma singular.

El muchacho que intentó pasarse de listo con su progenitora y recibió una dura respuesta que lo dejó sin palabras. “Vaya imbésil, apúrate es tarde”, escribió la señora molesta cuando leyó parte del #ThalíaChallenge en su conversación.

Este chat de WhatsApp difundido en las redes sociales se viene robando miles de carcajadas en los usuarios, aquí te compartimos la imagen para que lo aprecies.

Mira aquí el chat de WhatsApp: