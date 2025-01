¿Qué es WhatsApp de Oro y por qué no deberías instalarla en tu celular? Estos son los riesgos

Una nueva versión de WhasApp se ha vuelto tendencia en Facebook y otras redes sociales. Se trata de WhatsApp de Oro, una aplicación de mensajería instantánea que miles están probando, debido a que tiene varias funciones interesantes. Aunque parece una app inofensiva, no es recomendable instalarla en tu teléfono inteligente. ¿Por qué? Aquí vamos a contarte.

¿Qué es WhatsApp de Oro?

WhatsApp de Oro, conocido también como WhatsApp Gold o WhatsApp Dorado, es una versión modificada (alterada) del WhatsApp original. Debido a que cuenta con más funciones que la versión oficial, mucha gente cree que es una versión 'premium' de la plataforma; sin embargo, es una app 'pirata' que no tiene nada que ver con Meta, la empresa de Mark Zuckerberg.

Según detalla Gizmodo, un portal especializado en tecnología, WhatsApp de Oro posee varias funciones que el WhatsApp original no tiene y posiblemente nunca incluya, debido a que son controversiales. Por ejemplo, saber qué decían los mensajes borrados o eliminados, recibir una notificación cuando un amigo se conecte, descargar los estados, así hayan sido borrados, etc.

Al ser una aplicación no oficial, jamás encontrarás WhatsApp de Oro en Play Store, App Store u otras tiendas reconocidas. Las personas que desean instalar esta aplicación 'pirata' en su teléfono inteligente tendrán que descargar el archivo APK (instalador) desde páginas webs poco confiables. Aunque no lo creas, esto pone en peligro tu información. ¿Por qué?

¿Por qué no deberías instalar WhatsApp Gold?

Antes de publicar una aplicación en Play Store o App Store, se deben pasar varios filtros de seguridad para evitar que los usuarios descarguen apps infectadas con malware. Como WhatsApp Gold solo está disponible en páginas web de terceros, no sabes si la persona que compartió el archivo APK pudo incluirle un programa malicioso para robar tu información.

Además de los riesgos de infectar tu teléfono con un malware, puedes ser castigado por Meta. Quizás no lo sabes, pero la compañía de Mark Zuckerberg ha publicado un artículo (en su blog oficial) para hablar sobre los peligros de utilizar versiones modificadas de WhatsApp. En su publicación, también resaltan que castigarán a quienes deciden usarlas.

Si usas WhatsApp Gold o cualquier otra versión alterada de WhatsApp (WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta, etc.) podrías recibir una suspensión temporal de 24 horas. Es decir, durante un día entero, no podrás enviar ni recibir mensajes, tampoco podrás hacer llamadas, ya que cuando entres a la aplicación, la verás bloqueada.

Luego del castigo, los usuarios podrán volver a utilizar la plataforma; sin embargo, eso no significa que el castigo haya acabado. Si la persona no borró WhatsApp Gold de su celular y volver a instalar el WhatsApp original, corre el riesgo de que su cuenta vuelva a ser suspendida. Con la diferencia que ahora será un baneo permanente, es decir, perderás tu cuenta para siempre.