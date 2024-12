¿El cargador de tu teléfono se calienta demasiado? Esto debes hacer para evitar un incendio

El cargador es uno de los accesorios más importantes de tu smartphone, ya que proporciona la energía necesaria para que tu celular funcione con normalidad. Aunque algunas compañías (como Samsung y Apple) han dejado de incluirlos y ahora los venden por separado, la mayoría de fabricantes todavía los incluye junto a sus equipos.

No importa la marca de tu teléfono, es muy probable que hayas notado que la temperatura de tu cargador aumenta considerablemente cuando lo usas, es decir, cuando enchufas tu dispositivo al tomacorriente. En la internet, existen muchas teorías del por qué sucede esto; algunas son ciertas, pero otras no tanto. Aquí resolveremos tus dudas.

¿Por qué se calienta el cargador de tu smartphone durante la carga?

Según detalla Semana, el sobrecalentamiento de los cargadores es algo muy común. Actualmente, muchas personas piensan (erroneamente) que solo los cargadores 'piratas' sufren este problema; sin embargo, los originales también lo hacen. Esto debido a la generación de calor es inevitable al ser un subproducto de la transferencia de energía.

No obstante, existe una notable diferencia entre los cargadores originales y 'piratas'. Mientras que los primeros han sido sometidos a pruebas de calidad y tienen componentes para disipar el calor, los segundos están fabricados con materiales de pésima calidad y no manejan bien las grandes cantidades de energía, al punto de que pueden calentarse en extremo.

Aunque los cargadores originales son más seguros que los 'piratas', eso no significa que sean inflalibles. De acuerdo a la publicación, estos accesorios pueden durar entre 2 a 5 años, siempre y cuando se utilicen de forma correcta. Es decir, si cometemos ciertos errores es bastante probable que terminemos reduciendo esa vída útil. ¿Cuáles son?

Evita que tu cargador se moje. La entrada de agua u otros líquidos puede dañar los componentes internos y ocasionar un cortocircuito

No dejes tu cargador en sitios con altas temperaturas. Evita dejarlo cerca de fuentes de calor (cocina, por ejemplo) o en lugares con poca ventilación (dentro de un auto)

Uso prolongado sin descansos. Si tu celular ya cargó el 100% batería, lo ideal es desconectarlo de la tomacorriente

Conectarlo en tomacorrientes defectuosos. Esto también es un problema, ya que el cargador puede sobrecargarse y se terminarían dañando sus componentes internos

Utilizarlo con cables dañados. Los cables en mal estado no solo pueden provocar un cortocircuito, también suelen reducir la eficacia de los cargadores.

¿Es posible que se produzca un incendio?

Actualmente, es poco probable que un cargador original pueda ocasionar un cortocircuito o un incendio que ponga en riesgo la integridad del usuario; sin embargo, no puede decirse lo mismo de los cargadores no oficiales o piratas. Como no pasan ningún control de calidad, podrían ponerte en peligro a ti y a tu celular, ya que aceleran la degradación de la batería.

De acuerdo a la publicación, si el cargador original solo se calienta cuando tu teléfono está cargando y luego vuelve a su temperatura normal, no tendría ningún problema. Sin embargo, si la temperatura es excesiva y el accesorio tiene daños físicos (signos de desgaste, por ejemplo), lo más recomendable es cambiarlo por uno nuevo para evitar accidentes.