Este martes 17 de diciembre, la cantante Susan Green reveló pormenores de su breve vínculo con el periodista deportivo Tato Luna. Según sus declaraciones, el comentarista la sedujo con promesas de amor, pero posteriormente la amenazó al enterarse de su intención de hablar públicamente sobre su relación.

¿Fue una relación?

Después que Tato Luna fuera expuesto públicamente por algunas mujeres, quiénes aseguraron haber mantenido un romance con el comentarista deportivo, la cantante Susan Green aprovechó en enlazarse en vivo con el programa de Magaly Medina, en donde explicó que tuvieron un encuentro hace un tiempo cuando vivían cerca.

“Yo viví cerca de su casa hace un año, y ahí fue cuando comenzamos a frecuentarnos. Tuvimos un affaire, pero no una relación como tal. Nos vimos unas cinco o seis veces, y cuando yo me mudé, él siguió buscando contactarme”, relató.

Susan Green revela detalles de su affaire con Tato Luna y las amenazas que recibió por hablar. Foto: Magaly ATV

A pesar que Susan Green se distanció por motivos personales, Tato Luna mantuvo un acercamiento constante: Hace un mes, después de un año, lo volví a ver. Fue él quien empezó a buscarme. Me escribía, comentaba mis fotos en redes sociales, y aunque yo me había alejado de él el año pasado, caí nuevamente en su encanto.

¿Por qué la amenazó con demandarla?

Cabe señalar que Susan Green aclaró en su entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, que solo tuvo un encuentro casual con Tato Luna, por lo que nunca mantuvieron una relación.

“Nos vimos una vez, y luego quedamos para vernos la siguiente semana. Yo tuve que cancelar, pero cuando le escribí para reagendar, me empezó a decir ‘ex-vecina’, ya no me decía ‘mi amor’, como antes. Fue un cambio radical”, explicó al respecto.

Sin embargo, Susan Green luego fue amenazada por Tato Luna, ya que el comentarista deportivo no quería que su affaire con ella se hiciera público.

“Unos días después, él me escribió diciendo que si hablaba sobre lo que había sucedido, o si hacía públicos algunos chats privados, me iba a demandar. Me hizo sentir muy mal. Aunque aún no he recibido la carta notarial, me intentó amedrentar”, mencionó.

Rápidamente, Magaly Medina se mostró indignada por el comportamiento de Tato Luna, por lo que cuestionó a Susan Green sobre dicha amenaza y la cantante respondió: “Me amenazó, pero hasta ahora solo he recibido amenazas verbales. Él me dijo que me iba a demandar si hablaba públicamente, pero yo considero que tengo derecho a contar mi versión de los hechos. Es mi vida privada y tengo derecho a exponerla si así lo quiero”.