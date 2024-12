Adiós al iPhone 14 y otros modelos antiguos: Apple ya no podrá venderlos en estos países

Miles de fanáticos de Apple quedaron sorprendidos, después de enterarse que varios iPhone antiguos dejarán de venderse a partir del 2025. Aunque esta restricción se aplicará únicamente en ciertos países, sin dudas afectará negativamente a la compañía estadounidense, debido a que esos dispositivos 'viejos' siguen siendo muy apreciados por los usuarios.

¿Cuáles son los países donde Apple no podrá vender sus iPhone antiguos?

A mediados de 2022, la Unión Europea (UE) promulgó una ley para reducir los desechos electrónicos en Alemania, España, Italia, entre otros países miembros. Para cumplir con este objetivo, establecieron que todos los fabricantes tecnológicos (incluso Apple) tendrían que agregar un puerto de carga USB-C en sus dispositivos electrónicos. ¿Por qué?

La normativa de la UE buscaba estandarizar los cargadores. Es decir, que los usuarios puedan utilizar el mismo cargador (y cable) para cargar la batería de sus dispositivos electrónicos: teléfonos inteligentes, tablets, cámaras digitales, videoconsolas portátiles, auriculares inalámbricos, altavoces, laptops, entre otros aparatos tecnológicos.

Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, Huawei, Oppo, Vivo, entre otras marcas, no se hicieron muchos problemas cuando la ley fue promulgada, ya que sus equipos incluían un puerto de carga USB-C. No obstante, esta normativa si afectó a Apple, debido a que la empresa fundada por Stebe Jobs todavía no empleaba esta tecnología en sus celulares.

¿Qué celulares ya no podría vender Apple en la Unión Europea?

Hasta hace varios años, los teléfonos de Apple (iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, etc.) no venían con un puerto de carga USB-C. En su lugar, estos celulares tenían un puerto lightning que requería su propio cable. Para seguir vendiendo sus móviles en Europa (uno de sus mercados más importantes) los de Cupertino tuvieron que hacer grandes cambios.

A partir del iPhone 15, Apple decidió incluir el puerto de carga USB-C, en lugar del puerto lightning. Este cambio les permitiró seguir vendiendo sus equipos en la Unión Europea. Asimismo, permitió que sus usuarios pueden cargar ese modelo (y posteriores) con un cargador compatible y un cable USB-C, en lugar comprar el cargador especial y el cable lightning.

¿Por qué Apple ya no podrá vender el iPhone 14, iPhone 13 y otros modelos más antiguos?

Según detalla Movilzona, un portal especializado en tecnología, a partir de enero de 2025, entra en vigencia la norma promulgada por la Unión Europea. Eso quiere decir que Apple no podrá vender el iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, entre otros celulares más antiguos que tengan el puerto lightning, en lugar del puerto USB-C.

Por el momento, se desconocen qué acciones tomará Apple para enfrentar esta situación en la Unión Europea, ya que no han emitido ningún comunicado oficial. Podrían vender sus iPhone 14, iPhone SE y otros modelos más antiguos a precios realmente bajos, con el objetivo de que se acaben antes del 31 de diembre de 2024.

Aunque lo más probable es que sean sacados de las tiendas oficiales de Europa para venderlos en otros mercados que no pertenezcan a los países de la UE, como Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, etc. Lo que si es poco probable es que los de Cupertino modifiquen los iPhone 14 para añadirle un puerto USB-C y seguir vendiéndolos.

En caso vivas en Europa y tengas un iPhone 14, iPhone 13 u otro modelo antiguo con puerto lightning, no debes preocuparte por tu teléfono, ya que seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad por parte de Apple. No obstante, es recomendable que adquieras uno o dos cables en sus tiendas oficiales, ya que en 2025 también dejarían de venderse.