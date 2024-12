¿Piensas cambiar de teléfono? Este celular tendrá una poderosa batería que durará hasta 3 días

Todavía no hay fecha de lanzamiento para el equipo. Foto: ChatGPT/La República

En la actualidad, los smartphones desarrollados por Xiaomi, Motorola, Samsung, entre otras marcas famosas, poseen una batería de iones de litio (con una capacidad de entre 4000 y 5000 mAh) que permite a los usuarios utilizar sus teléfonos inteligentes durante un día entero. Aunque ese tiempo puede reducirse a medida que pasan años, debido a la degradación de la batería.

Por lo general, una batería de celular puede estar hasta 3 años sin presentar inconvenientes. Luego de ese tiempo, es muy probable que los equipos comiencen a tener problemas de autonomía. Es decir, la batería de los dispositivos móviles se descargarán más rápido de lo normal y los usuarios estarán prácticamente obligados a cargarlos con más frecuencia.

Aunque es imposible evitar que una batería se degrade, si existen recomendaciones para cuidarla y extender su vida útil. Por ejemplo, debes utilizar siempre un cargador original e impedir que tu smartphone se sobrecaliente: no usarlo mientras está cargando, no olvidarlo en un lugar con altas temperaturas (dentro de un auto), abusar de la carga ultra rápida, etc.

¿Hay celulares con baterías de más capacidad?

Los teléfonos 'rugerizados', conocidos también como 'ultrarresistentes', suelen tener baterías de gran capacidad (24.000 mAh, por ejemplo) y ofrecen varios días de autonomía. El problema con estos equipos es que, debido al tamaño de su batería, son demasiado gruesos y pesados. No obstante, eso podría cambiar dentro de poco.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, la marca china Realme se encuentra trabajando en un teléfono de gama alta que tendrá una poderosa batería que nos permitirá usarlo hasta por 3 días, sin tener que cargarlo. A diferencia de un equipo 'rugerizado', este será más liviano y con las mismas dimensiones que un terminal tradicional.

El equipo en cuestión sería el Realme GT 8 Pro, un celular que todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial, aunque lo más probable es que sea presentado en 2025. Este dispositivo incorporaría una nueva tecnología, bautizada como 'Titán', con la que Realme buscará destacar en el competitivo mercado de móviles.

¿Cuáles serían las especificaciones de este celular?

De acuerdo a la publicación, el Realme GT 8 Pro será superior a su predecesor (Realme GT 7 Pro) en varios aspectos. Es decir, en lugar de venir con una batería de 6500 mAh, la nueva versión incluiría una batería de 7000 mAh, 7500 mAh u 8000 mAh. La cifra todavía no ha sido decidida, ya que la compañía china se encuentra haciendo pruebas.

Incluir una batería de gran capacidad, manteniendo a raya el grosor del smartphone, no es una tarea sencilla. Por ese motivo, Realme estaría pensando en sacrificar una característica muy popular entre los usuarios: la carga rápida. Es decir, en lugar de poseer una velocidad de carga de 120W (como el Realme GT 7 Pro), se tendría una de 100W u 80W que también es alta.

De llegar a incorporar esta poderosa batería en el Realme GT 8 Pro, los usuarios podrían disfrutar de hasta 3 días de autonomía, incluso será posible utilizar este terminal como una batería externa o power bank, ya que almacenará tanta energía que podrás cargar otros dispositivos que lo necesiten.