Parece un smartphone, pero es un gadget muy útil cuando tu teléfono se quede sin batería

Xiaomi, Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Oppo, entre otros fabricantes de smartphones, suelen incluir una batería de iones de litio que nos ofrece varias horas de autonomía. Por lo general, este componente tiene un tiempo de vida de hasta 5 años; sin embargo, dicho periodo puede reducirse considerablemente, en caso hayas usado tu teléfono inteligente de forma incorrecta.

Aunque no lo creas, muchas personas cometen errores que aceleran la degradación de la batería y reducen significativamente la autonomía de su celular. Los más comunes son usar el equipo mientras está enchufado al tomacorriente, exponerlo a temperaturas extremas o emplear cargadores y cables no oficiales o de baja calidad. ¿Qué hacer en esta situación?

En la actualidad, no existe una forma de reparar una batería que se haya degradado por el mal uso, la única solución es reemplazarla por otra que sea nueva y original. En caso los problemas de autonomía no sean tan graves, puedes usar un gadget que se ha vuelto viral en las redes sociales, debido a su particular diseño con forma de celular. Aquí podrás conocerlo.

¿De qué se trata este dispositivo?

Según revela IT Community, un portal especializado en tecnología, este dispositivo podría confundirse con un smartphone, debido a su diseño elegante y peculiar. Sin embargo, se trata de una batería externa que es más delgada, compacta y ligera que las 'power bank' tradicionales. Gracias a esto, es muy fácil de llevarlo, ya que puedes meterlo en cualquier bolsillo o en bolsos pequeños.

De acuerdo a la publicación,el producto se llama Ultra Slim Power Bank y ha sido desarrollado por la empresa china Xiaomi. Su precio oficial será de 1,799 rupias, aunque los primeros 1,000 interesados podrán adquirirlo en oferta por 1,499 rupias. Vale resaltar que este dispositivo estará disponible únicamente en el color gris espacial.

¿Cuáles son las especificaciones de esta power bank?

El Ultra Slim Power Bank fabricado por Xiaomi pesa alrededor de 93 gramos y tiene las siguientes dimensiones: 113 mm de alto, 53 mm de ancho y 10 mm de grosor. Otra característica importante de esta batería externa es que cuenta con una capacidad de 4900 mAh y posee una máxima potencia de carga de 20 W (18 W para carga rápida).

Para evitar sobrecargas, sobrecalentamiento o cortocircuitos, Xiaomi ha incluido 12 niveles de protección en esta power bank. En caso agotes su energía cargando tu smartphone o tablet, podrás cargarla a través de su puerto USB-C. Si usas un cargador de 33 W, el tiempo de carga durará alrededor de hora y media.