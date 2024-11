WhatsApp: ¿por qué no debes enviar fotos usando la opción 'Documento'? Esto podría suceder

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite comunicarnos con amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas. Esta plataforma, que pertenece a la compañía Meta, no solo brinda la posibilidad de mandar mensajes de texto con emojis, también fotografías y videos que hemos capturado con nuestro smartphone. ¿Sueles hacerlo?

Enviar una foto o video a través de WhatsApp es bastante sencillo. Simplemente deberemos entrar a cualquier conversación (privada o grupal) y pulsar el ícono de clip que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, aparecerán varias opciones, siendo 'Galería' la elegida por la mayoría de usuarios, ya que muestra todas las imágenes que tenemos en el celular.

¿Para qué sirve la opción 'Documento' de WhatsApp?

No obstante, la opción Galería no es la única que sirve para enviar archivos por WhatsApp. Cuando pulsamos el ícono de clip, también veremos la función Documento que comúnmente utilizamos para mandar documentos de Word o Excel, presentaciones de Power Point, libros o artículos en PDF, entre otros archivos. Aunque no lo creas, muchos también para mandar fotos o videos.

Según detalla Tu Apple Mundo, un portal especializado en tecnología, hay varias razones del por qué muchas personas usan la opción Documento para mandar fotografías y videos por WhatsApp. La primera es que las imágenes no se comprimen (como si ocurre cuando las envían de forma tradicional), lo que nos permite tener un archivo en su máxima calidad.

La otra razón es porque la opción Galería tiene un límite de tamaño, es decir, no puedes mandar un archivo que pese demasiado. Por ejemplo, si tienes una película que pesa 700 MB será imposible de enviar a tus contactos, a menos que sea usando la opción Documento. Aunque es bastante útil, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan tener cuidado al usarla.

¿Por qué no debes compartir foto usando la opción 'Documento' de WhatsApp?

Solo es recomendable usar la opción Documentos para enviar fotografías o videos si el destinatario es una persona a la que le tengamos confianza (un familiar o amigo, por ejemplo). No debemos emplear esta herramienta para mandar imágenes a personas extrañas, como las que integran los grupos públicos en los que estamos participando. ¿Por qué?

De acuerdo a la publicación, cuando enviamos una foto usando la opción Documento, sin saberlo también estamos mandando los metadatos de la imagen, es decir, información oculta como la ubicación donde fue tomada, la fecha y hora exactas, el modelo de la cámara, entre otros datos técnicos que podrían comprometer tu privacidad si son compartidas a personas desconocidas o en grupos públicos.

Si una persona malintencionada tiene esos metadatos puede usarlos no solo para saber tu ubicación exacta, basándose en las fechas y horas exactas, podría hacer suposiciones sobre tu rutina o actividades. En casos extremos, esa información podría ser usada para acosar u otros actos indebidos. Por ese motivo, no es recomendable emplear esta opción, a menos que elimines los metadatos previamente.