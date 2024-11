¿Te niegas a migrar a Windows 11? Esto deberás pagar en 2025 para que tu PC sea segura

Aunque Windows 11 es el sistema operativo más reciente de Microsoft, millones de personas se resisten a migrar y prefieren seguir usando versiones más antiguas, entre ellas Windows 10, un software lanzado en 2015. Si perteneces a este grupo, te sorprenderá saber que, a partir de 2025, deberás pagarle a la compañía de Bill Gates para mantener segura tu computadora. ¿Por qué? Aquí vamos a explicarte.

¿Por qué los usuarios de Windows 10 deberán pagar?

En su página web, Microsoft acaba de anunciar que Windows 10 dejará de recibir soporte a partir del 24 de octubre de 2025. Aunque los usuarios podrán seguir usando sus computadoras luego de esa fecha, no se recomienda hacerlo, ya que dejarán de recibir actualizaciones y parches de seguridad que la compañía estadounidense brinda de forma gratuita. Es decir, tendrán un ordenador inseguro.

"Aunque tu PC con Windows 10 seguirá funcionando, correrá un mayor riesgo de sufrir virus y malware cuando ya no tenga soporte. Recomendamos que cambies a una versión de Windows que aún recibe soporte. Si tu equipo no puede ejecutar Windows 11, tendrías que adquirir una nueva computadora que si puede ejecutar este sistema operativo", señala la compañía.

Microsoft sabe que Windows 10 es uno de sus sistemas operativos más exitosos. Por ese motivo, también ha anunciado el programa de "Actualizaciones de Seguridad Extendidas" (ESU) que permitirá que los usuarios sigan recibiendo actualizaciones y parches de seguridad, luego del 24 de octubre de 2025. El problema es que formar parte de este programa no será gratuito.

Los usuarios corporativos que opten por quedarse en Windows 10 deberán pagar US$ 61 para extender el soporte por 12 meses adicionales. Si desean un segundo año, el precio se duplicará a US$ 122 y para un tercer año, el costo será de US$ 244. Los usuarios comunes, por su parte, también tendrán que realizar un pago, pero solo US$ 30, aunque solo será por un año, no podrán ampliarlo.

¿Por qué no conviene tener un Windows sin soporte?

Tener un sistema operativo sin soporte implica un riesgo significativo para la seguridad de tu computadora. Sin soporte, el sistema ya no recibe parches de seguridad, lo que lo hace vulnerable a ataques de hackers, malware y otras amenazas que aprovechan fallas no corregidas. Estos problemas pueden permitir que ciberdelincuentes accedan a tu información personal, afectando desde tus datos bancarios hasta archivos sensibles.

Además, la falta de soporte implica que Microsoft deja de optimizar y solucionar errores de rendimiento, lo que puede afectar la estabilidad y velocidad de tu computadora. Sin estas mejoras, tu PC de escritorio o laptop puede volverse cada vez más lento e incompatible con programas (juegos nuevos, por ejemplo) o periféricos más actuales.