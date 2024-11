¿Piensas publicar un estado a WhatsApp? Así podrás añadirle tu canción preferida de fondo

Cuando publicamos una historia en Instagram, la aplicación nos permite añadirle una canción para que suene de fondo. En WhatsApp, esta opción no se encuentra disponible, lo que resulta curioso, ya que ambas apps pertenecen a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg. No obstante, en las redes sociales, acaba de volverse tendencia un truco para que tus estados tengan tu música favorita. ¿Quieres aprenderlo?

¿Qué son los estados de WhatsApp?

Lanzados en 2017, los estados de WhatsApp permiten que los usuarios compartan una fotografía o video que desaparecen automáticamente, luego de 24 horas, a menos que decidan eliminarlas antes. Esta función se caracteriza porque nos permite conocer qué amigos, familiares, compañeros de trabajo u otras personas, se interesaron por nuestra publicación y entraron a revisarla.

Subir un estado en WhatsApp es sumamente sencillo, simplemente ingresas a la aplicación de mensajería instantánea y entras a la pestaña Novedades, ahí se encuentra la opción. Tras pulsarla, podremos elegir entre dos opciones: subir una imagen o video almacenada en la memoria interna del celular o usar la cámara para hacer una grabación o sacar una fotografía.

Como mencionamos, los usuarios de WhatsApp que suben un estado tendrán acceso a una lista de personas que vieron su publicación. Sin embargo, es posible que no aparezcan personas que desactivaron la confirmación de lectura (doble check azul). Aunque estos contactos pueden ver las historias de sus amigos de manera anónima, no verás qué amigos vieron las suyas.

¿Cómo publicar un estado de WhatsApp con música?

Debido a que WhatsApp no tiene una opción como Instagram para añadir música en los estados, tendremos que instalar una aplicación desarrollada por terceros en nuestro teléfono inteligente. Pero no debes preocuparte, ya que no se trata de una app desconocida, si no de Capcut, un editor de video que pertenece a la empresa china ByteDance, los creadores de TikTok. Aquí los pasos: