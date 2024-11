Es imposible negar que Magis TV se ha convertido en la plataforma de streaming más popular en TikTok, Facebook y otras redes sociales, ya que posee miles de canales, películas y series gratis, incluso permite disfrutar de eventos deportivos en vivo y en directo. A simple vista, parece la app perfecta; sin embargo, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan no instalarla en tu Smart TV, teléfono, entre otros dispositivos. ¿Por qué? Te lo contamos.

¿Por qué no deberías instalar Magis TV?

Hay varias razones por las que no deberías descargar Magis TV. Una de las principales es que no cuenta con las licencias necesarias para distribuir el contenido que ofrece, lo que la convierte en una aplicación "pirata". Utiliza ilegalmente películas y series de plataformas legítimas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video. En países como Ecuador, las autoridades han prohibido este servicio porque muchos usuarios lo empleaban para ver partidos de fútbol de su liga local, lo que infringe derechos de transmisión.

Muy aparte de que su contenido es ilegal, Magis TV es una plataforma de streaming insegura que puede poner en peligro tu información personal. Esto debido a que no se encuentra en Play Store y App Store, si no en sitios de descarga poco confiables. Si descargas el APK (instalador) en estos portales, corres el riesgo de que venga infectado con un malware oculto diseñado para robar tus contraseñas, entre otros datos.

¿Cuántos virus tiene Magis TV?

ESET, una famosa compañía de ciberseguridad, informó que muchas personas que residen en Perú, Brasil y México fueron víctimas de un peligroso virus, luego de instalar Magis TV, Tele Latino y You Cine en sus TV Box Android y TV Sticks (de Amazon o Xiaomi). Recordemos que estos aparatos son bastante populares, ya que permiten que cualquier televisor antiguo se conecte a internet.

Existen varios riesgos relacionados con la seguridad y la legalidad de la aplicación. Foto: Composición LR | El economista Argentina.

PacoWeb, un especialista en ciberseguridad, compartió un video en TikTok donde lo vemos usando Virus Total para analizar los APK de Magis TV que descargó de varios sitios más populares. Grande fue su sorpresa al descubrir que, efectivamente, todas incluían troyanos. No solo eso, también pedían permisos que son innecesarios para una aplicación de streaming, como acceso a la cámara, ubicación, etc.

Afortunadamente, existen varias plataformas de streaming gratuitas que son 100% legales y seguras, eso quiere decir que si cuenta con las licencias de su contenido y sus aplicaciones (para celulares o televisores inteligentes) puede hallarse en tiendas de confianza. Aunque Pluto TV y Vix suelen ser las más conocidas, no son las únicas que existen. Hay otra que está ganando mucha popularidad, su nombre es Mitele.

¿Qué es Mitele?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, Mitele es una plataforma que pertenece a Mediaset España y que tiene contenido de varios canales populares como Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Energy, Divinity, Be Mad, entre otros. En la actualidad, ofrece dos tipos de contenido, uno que es totalmente gratuito y otro premium o de paga. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Te explicamos.

De acuerdo a la publicación, los usuarios de Mitele que no pagan una suscripción tendrán que ver publicidad cada 12 minutos. Es decir, la película, serie o programa de televisión se detendrá y mostrará 3 anuncios, cada uno de 20 segundos de duración. Si decides avanzar, retroceder o cambiar de canal, también verás esta especie de cortes comerciales, similares a los de la televisión tradicional.

En caso pagues una suscripción de Mitele, podrás acceder libremente al contenido de toda la plataforma, es decir, tendrás acceso a películas, series y otro contenido exclusivo que no está disponible para los que no pagan. De igual manera, resaltar que los suscriptores ya no tienen que ver anuncios, así que la programación no se detendrá cada 12 minutos para mostrarte publicidad.

¿Qué dispositivos son compatibles con Mitele?

Si entras a alguna serie o película y aparece un mensaje de que el contenido está bloqueado en tu país, no te preocupes, usando una VPN podrás cambiar tu ubicación y acceder al catálogo de Mitele. Vale resaltar que esta aplicación no solo está disponible en celulares y televisores inteligentes. En su página web, los desarrolladores de la plataforma publicaron un listado de los dispositivos compatibles. Aquí te lo dejamos.

Dispositivos con Android 7.0 o superior

Dispositivos iOS 13 o superior

Amazon TV Firestick

Chromecast

Apple TV

Smart TV de Samsung con sistema operativo Tizen (del 2015 en adelante).

Smart TV de LG con sistema operativo WebOS (2015 en adelante)

Smart TV de Philips con sistema operativo TitanOS

Televisores de las marcas Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, o Nvidia Shield que funcionen con Android TV 7.0 como mínimo.

Computadoras. Se recomienda usar navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.

¿Cómo registrarse en Mitele?

Una de las ventajas de Mitele es que, a diferencia de Pluto TV, permite que los usuarios se creen una cuenta, con el objetivo de que establezcan un control parental, también para que puedas gestionar tus compras de películas, crear listas de contenidos o programas favoritos, así como recordar qué película o serie estabas viendo.

Crear una cuenta de Mitele es muy sencillo. Solo tendrás que visitar su página oficial y pulsar el botón 'Registrarse'. Ahí tendrás que poner tus datos como nombres, apellidos, dirección de correo electrónico, entre otra información que pueden pedirte. Tras aceptar los términos y condiciones, te llegará un e-mail de validación. Al abrirlo, verás un enlace que confirmará la creación de tu perfil.

¿Qué canales disponibles hay en Mitele?

Si estás pensando en instalar Mitele en tu teléfono inteligente, Smart TV, entre otros dispositivos, te espera una plataforma repleta de opciones de entretenimiento y información, con canales que abarcan desde programas de entretenimiento y series hasta noticias y deportes. A continuación, te dejamos una lista de los canales disponibles.