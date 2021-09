Rumbo: la app que te indica las mejores rutas y el micro o combi que te llevará a tu destino

Lima es una ciudad camaleónica. Pasear por la capital peruana es una experiencia increíble, pero también se puede convertir en una ciudad completamente caótica en la que te perderías fácilmente mientras intentas llegar a tu destino. Afortunadamente, hoy en día existen varias aplicaciones de geolocalización que son capaces de mostrarte rutas, los carros a los que debes subir y cuánto tiempo tardarás viajando, sin que pierdas el rumbo.

Precisamente, Rumbo es el nombre de una aplicación que acaba de estrenarse en el Perú. Esta app, cuya comunidad es de 10.000 usuarios, es exclusiva para equipos de Android y ofrece una serie de funciones con las que será imposible perderse en Lima.

Para conocer más a fondo todo lo que ofrece esta plataforma, La República conversó con Sebastien Munar, Country Manager de Perú de WehereIsMyTransport, quien nos contó cómo funciona, las herramientas que tiene y los planes a futuro para Rumbo.

¿Qué es Rumbo?

Sebastien señala que su aplicación cuenta con más de 1.000 rutas de Lima Metropolitana y el Callao. A través de ellas, intenta empoderar a los usuarios para que vayan a cualquier lugar —sin preocupaciones— utilizando el servicio de transporte público.

La propuesta de valor de Rumbo se divide en tres ítems: uso de un lenguaje sencillo con conocimiento de caminos y una imagen inspirada en la cultura popular limeña; no cuentan con publicidad en su plataforma para facilitar su uso; y, por último, se enfoca en el transporte informal.

En este último punto, Sebastien detalla que, si bien tienen información del transporte formal (Metropolitano y el Metro de Lima), el servicio busca tener y mapear los recorridos que hacen los servicios de transporte público informal, es decir, combis, buses y micros.

Actualmente, Rumbo cuenta con más de 1.000 rutas de transporte informal a nivel de toda Lima Metropolitana y el Callao. Estas dos las únicas jurisdicciones disponibles dentro de la aplicación. Pero no descartan llevar su servicio a otras ciudades del Perú y Latinoamérica.

¿Qué tan amigable es la aplicación cuando una persona que no conoce Lima la descarga?

En realidad, no es un problema. En el corto tiempo que llevamos aquí en Lima hemos aprendido mucho del usuario. Estas aplicaciones tienen como elemento principal el mapa. Por ello, en una de nuestras últimas versiones lanzamos una mejora en el mapa.

Pero no solo eso, pues como parte de nuestras mejoras, al ser una app completamente nueva, también tomamos en cuenta las opiniones y comentarios de los usuarios para realizar ciertas mejoras y lanzarlas en cada actualización.

Rumbo es fácil de utilizar. De hecho, no te pide ningún dato o crearte una cuenta que nos permita acceder a información privada; es decir, solo basta con descargarlo en el smartphone Android para encontrar la mejor ruta que te lleve a tu destino en el menor tiempo posible.

Por ejemplo, si no sabes cómo llegar al Centro de Lima, Rumbo te indicará cuáles son los mejores recorridos y te mostrará fotografías del micro o combi al que debes subir para que cuando estés en el paradero puedas identificar la línea de transporte público.

¿Se puede usar de manera offline?

Es uno de los features que planeamos implementar en un futuro en Rumbo, pero, para que nuestros clientes no gasten muchos datos mientras usan el servicio, hemos puesto la menor data posible para que pese menos.

En adición, la aplicación cuenta con opciones como guardar ruta y guardar alertas, para que cuando la persona ingrese a la plataforma ya no tenga que buscar el lugar a donde quiere ir, sino vaya directamente a estos apartados.

¿Cuántas rutas puede mostrar en simultáneo?

Si bien dependerá de a dónde te dirijas, habrá veces en las que la app te muestre dos opciones, como también pueden ser seis o siete formas de llegar. Pero nuestro algoritmo siempre va a priorizar el orden de minutos.

Por ejemplo, si pongo Los Frutales a República de Panamá, me salen tres rutas. La primera que aparece es de 40 minutos, la segunda 46 minutos y la tercera 51 minutos, respectivamente. No obstante, esto irá variando según las alertas que se den en el camino, pero siempre la primera será la más efectiva.

¿Qué tipos de alertas ofrece Rumbo?

Rumbo tiene la capacidad avisarte si en tu ruta se presentó algún accidente de tránsito, manifestaciones, tráfico, o desvíos porque un bus del Metropolitano se malogró, o cualquier evento que pueda retrasar tu llegada. En cualquiera de los casos, el aplicativo te mostrará caminos alternos para que puedas ir a Larcomar, por ejemplo.

A su vez, también cuenta con una función de dirección exacta y otra llamada punto de interés. En esta última solo bastará con poner lugares referenciales que están cerca de nuestro destino.

¿Las alertas se actualizan en tiempo real?

Como Rumbo, buscamos potenciar la participación del usuario para crear una comunidad muy grande, es decir, que las mismas personas puedan colaborar en generar con mayor precisión lo que sucede en tiempo real en cada una de las más de 900 rutas que ofrecemos.

Además de ello, tenemos un equipo que se encarga del mantenimiento del mapa, pero la participación del usuario no deja de ser importante para que la información sea más precisa y esté actualizada.

¿Rumbo me puede decir cuánto me costará viajar de un lugar a otro?

El tema de los precios es una funcionalidad en la que aún estamos trabajando, pero que saldrá en las próximas semanas. Hemos ajustado nuestro algoritmo y ecuación para mostrarle al usuario un aproximado de lo que podría gastar de un destino a otro, ya que cada una de las empresas de transporte público trabaja con su propia tarifa.

¿Se puede usar Rumbo para hacer turismo en Lima?

Como tenemos un mapa, es posible identificar las zonas turísticas de la ciudad, pero también puedes buscar, por ejemplo, cómo llegar a la Huaca Pucllana como dirección exacta o punto de interés. Hacer turismo en Lima con Rumbo es posible, pero en sí la app está enfocada al uso del transporte público diario.

¿Rumbo tiene alguna opción para compartir rutas?

En este caso, se puede compartir la aplicación para que la otra persona pueda descargarla en su teléfono Android y pueda encontrar la mejor manera de llegar a su destino. Esta opción se llama ‘comparte Rumbo con un amigo’ y permitirá enviar el link de descarga a través de WhatsApp o cualquier otra app de mensajería.

Finalmente, Sebastien describe Rumbo como una solución gratuita muy fácil de usar, en la que los usuarios no encontrarán publicidad. No necesitarán crearse una cuenta para usarla y por el momento solo está disponible para teléfonos Android, aunque no descarta que en un futuro pueda llegar a iPhone.