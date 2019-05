Samsung lanza The Sero TV, el primer televisor que gira a modo vertical [VIDEO]

Samsung manteniéndose siempre a la vanguardia, busca constantemente experimentar con conceptos innovadores para incorporarlos a su amplia gama de productos tecnológicos, y así es como ahora presenta una novedosa propuesta de televisor que cambia de una orientación horizontal a vertical en cuestión de segundos, buscando simular el formato de los teléfonos móviles.

En una reciente presentación en Corea del Sur, Samsung anunció la incorporación de un nuevo modelo de televisor a su línea ‘Lifestyle TV’, la cual refleja los diversos estilos de vida de los consumidores, y que ya contaba con The Serif TV y The Frame TV. Ahora llega The Sero, que surgió del análisis de las características de los millennials, quienes están acostumbrados al formato del smartphone.

El televisor The Sero cuenta con pantalla de 43 pulgadas y un diseño en color azul marino. Gracias al soporte integrado en la parte trasera del equipo, tiene la capacidad de girar la pantalla entre las orientaciones horizontal y vertical de forma automática, por lo que puede proyectar fácilmente contenido de dispositivos móviles.

Los usuarios podrán sincronizar su smartphone con el panel de The Sero TV , a través de la función ‘screen mirroring’ o duplicación simple, que se basa en tecnología NFC y permite el intercambio de datos entre dispositivos con solo acercarlos. Contenido de redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube o Facebook se reproducirán sin las incómodas barras negras.

No obstante, su potencial no solo sirve para revisar las redes sociales, sino que permite navegar en otras plataformas como sitios de compras, donde se visualiza el producto junto a los comentarios en la parte inferior. También se puede convertir en un gran marco de fotos digital, un reproductor de música o un visualizador de videojuegos.

Si el contenido se cambia de vertical a horizontal, la pantalla del televisor The Sero girará para proporcionar la misma experiencia que la de un televisor convencional.

El Samsung The Sero TV no solo destaca por la utilidad de su pantalla, sino por su rendimiento en sonido. Este modelo cuenta con un altavoz de 4.1 canales de 60 vatios y permite disfrutar de la música del smartphone o reproducir el playlist de servicios de música en línea. También tiene un micrófono incorporado para hacer uso de la plataforma de inteligencia artificial con el asistente de voz Bixby.

Este televisor se lanzará al mercado coreano a fines del mes de mayo y tendrá un costo de alrededor de US$ 1,600 dólares. Sobre la posibilidad de que The Sero TV sea vendido fuera del mercado de Corea del Sur, Samsung indicó en una entrevista con BBC que "revisará los planes de lanzamiento globales después del lanzamiento de 'The Sero' en Corea". En otras palabras, el gigante tecnológico lo pondrá a prueba en el mercado surcoreano para analizar el interés y aceptación de los consumidores antes de disponerlo a la venta masiva.