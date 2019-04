Google Maps: Así es la nueva herramienta de la plataforma que ayudará a evadir el tráfico [VIDEO]

Google hace un tiempo adquirió la aplicación social de tránsito automotor conocida como Waze y a partir de ahí la compañía estadounidense ha venido agregando herramientas y diversas características a su conocida plataforma Google Maps. Recientemente se anunció una nueva actualización que generará grandes beneficios.







Según reporta Digital Trends, la nueva función optimizada tendrá un notorio cambio para mejorar los informes sobre incidentes y embotellamientos que son muchas veces pan de cada día en las diferentes capitales del mundo.



Trascendió que la máxima finalidad de Google Maps con estas novedosas herramientas es enriquecer la experiencia de los conductores en las calles, además de auxiliarlos para evitar zonas donde el tráfico significa un problema mayor.

Google Maps para llegar a crear la nueva herramienta ha utilizado un nuevo método de extracción de datos en tiempo real que utiliza datos fidedignos brindados por los propios conductores que padecen en sus vehículos sobre la carretera.



Asimismo se supo que Google Maps creará primero la herramienta en su desarrollador que es Android, por lo cual esta semana ya podrán contar los usuarios de este sistema operativo. No obstante, no se ha indicado cuando estará disponible para las persones que utilicen el sistema operativo de iOS.



Otra de las características que más está dando que hablar en los usuarios de Google Maps es que se ha logrado integrar herramientas que serán de gran utilidad para las personas que se desplacen en bicicletas y scooters.



En Estados Unidos ya se encuentran disponibles todas las novedades de Google Maps, pero todo cambia según el país donde se encuentre. Por ejemplo, si se va al continente asiático, en la India no está habilitado la opción de reportar la situación de un radar y por lo tanto la alternativa no le aparece. ¿Le parece que está nuevas herramientas ayudarán a mejorar su experiencia cuando maneja o viaja?