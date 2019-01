Huawei Mate 20 Pro review: lo bueno y lo malo del smartphone con triple cámara Leica [FOTOS]

Después de varias semanas de prueba, finalmente podemos presentar el review del Huawei Mate 20 Pro, el smartphone con triple cámara Leica que Huawei presentó el año pasado y que ha sido considerado como uno de los mejores teléfonos lanzados en 2018.

En el siguiente review, que se pudo realizar gracias a Huawei Perú, daremos a conocer nuestra experiencia con el Huawei Mate 20 Pro y detallaremos por qué este smartphone es uno de los mejores teléfonos de gama alta en el mercado.

DISEÑO

Al igual que la mayoría de smartphones de gama alta, la parte trasera del Huawei Mate 20 Pro está hecha de cristal, un acierto desde mi punto de vista, ya que brinda una sensación muy agradable al tacto.

Por lo general, los teléfonos que son hechos de este material tienen un problema y es que nuestras huellas digitales los ensucian con facilidad, por lo que siempre debemos estar limpiándolos; sin embargo, esto no sucede con el Huawei Mate 20 Pro.

Pese a su gran tamaño, debido a su pantalla OLED de 6.3 pulgadas, el Huawei Mate 20 Pro es muy liviano y delgado, por lo que podrás manejarlo con una sola mano, aunque recomendamos usar su protector, el cual viene incluido en la caja.

PANTALLA

Otro punto a resaltar del Huawei Mate 20 Pro es su pantalla OLED de 6.3 pulgadas, la cual es ligeramente curva en los laterales, esto con el objetivo de desaparecer los marcos y que el equipo sea más ergonómico.

Probamos la pantalla del Huawei Mate 20 Pro, tanto en interiores, como en exteriores con una intensa luz solar, y no hemos tenido ningún problema, como suele ocurrir en otros equipos que debes hacerle 'sombra' para poder ver.

Utilizamos Netflix, YouTube, entre otros videojuegos para probar la pantalla del Huawei Mate 20 Pro y quedamos más que satisfechos, ya que la calidad de imagen es excelente, esto gracias a su resolución 1440 x 3120 píxeles (539 ppp).

Un detalle de la pantalla del Huawei Mate 20 Pro es que posee una pequeña muesca en la parte superior. A algunas personas, como en mi caso, es irrelevante y pasa inadvertida, pero para otros suele ser un problema.

Si tu eres de este último grupo, no debes preocuparte, ya que entrando a los 'Ajustes' del Huawei Mate 20 Pro y luego a la opción 'Pantalla' podremos 'ocultar' esta molesta muesca.

Finalmente, algo que me llamó la atención del Huawei Mate 20 Pro es que decidieron añadir un sensor de huellas digitales en la pantalla. Desde mi punto de vista, esta característica es innecesaria en el equipo. ¿Por qué? Te lo pasaré a explicar.

RECONOCIMIENTO FACIAL

El Huawei Mate 20 Pro cuenta con el Face ID, es decir, el reconocimiento facial que te permite desbloquear tu smartphone de una manera muy rápida, tan solo debes acercar tu rostro y el teléfono estará listo para ser utilizado.

La mayoría cree que el reconocimiento facial no es seguro, ya que piensan que esta característica puede ser utilizada por un tercero que acerque el teléfono al rostro de una persona dormida para poder desbloquearlo.

Lo cierto es que el Huawei Mate 20 Pro no se podrá desbloquear con el Face ID a menos que el usuario tenga los ojos abiertos, es decir, las posibilidades que alguien ingrese a tu celular sin permiso son ínfimas.

Vale resaltar que durante las semanas que probamos el Huawei Mate 20 Pro, casi nunca llegué a utilizar el sensor de huella digitales, ya que me parecía mucho más rápido desbloquear el celular con el rostro.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

Fluidez es la palabra que usaría para definir el rendimiento del Huawei Mate 20 Pro, ya que durante nuestro periodo de prueba, en ningún momento tuvimos problemas con el equipo, es decir, nunca se puso 'lento'.

Por lo general, cuando abrimos varios aplicaciones y no las cerramos nuestros equipos tienden a volverse lentos; sin embargo, esto no ocurre con el Huawei Mate 20 Pro, ya que el teléfono no sufre 'lag' ni se sobrecalienta.

Esto debido a que el Huawei Mate 20 Pro posee un potente procesador Kirin 980, 6GB de RAM, 128 GB de memoria interna (ampliables mediante microSD) y funciona con Android Pie 9.0 con EMUI 9.

Además de las típicas aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras, probé el Huawei Mate 20 Pro con juegos como Pokémon GO, Injustice, PUGB, Bleach Brave Souls y el rendimiento siempre fue óptimo.

Si eres fan de Pokémon GO, te alegrará saber que el Huawei Mate 20 Pro cuenta con giroscopio, por lo que podrás jugar este videojuego usando la realidad aumentada y a diferencia de otros equipos se ve muy genial.

BATERÍA

La autonomía es algo fundamental en todo celular de gama alta y el Huawei Mate 20 Pro no es la excepción, ya que su batería de 4.200 mAh te permite usarlo gran parte del día, sin preocuparte en cargarlo.

Desde las 8:00 a.m. y con la batería al 100% comencé a utilizar el Huawei Mate 20 Pro de manera continua y aproximadamente a las 9:00 p.m. me vi en la necesidad de cargarlo, es decir, casi todo el día duró la batería.

En caso que por algún motivo te quedes sin batería, no debes preocuparte, ya que posee un cargador de carga rápida con el que podrás tener la batería al 100% en aproximadamente 40 minutos, incluso menos.

CÁMARA

Dejé lo mejor para el final, ya que si hay algo que destacar del Huawei Mate 20 Pro es su cámara, tanto frontal, como principal, puesto que ambas tienen muchas funciones que te vamos a mostrar

Frontal

Son pocas las compañías que le ponen empeño a la cámara frontal, por ese motivo me sorprendió mucho que el Huawei Mate 20 Pro posea un sensor de 24 megapíxeles con apertura f/2.0.

Como podrás apreciar en las imágenes, las fotografías tomadas con la cámara frontal del Huawei Mate 20 Pro, incluso las que tomamos de noche, salen bien iluminadas y tienen excelente calidad.

La cámara frontal del Huawei Mate 20 Pro tiene una opción llamada "Lente AR", la cual te permite utilizar los Qmojis, unos emojis animados que podrás enviar a tus amigos. Si quieres más detalles, revisa esta publicación.

De igual manera, el equipo cuenta con una opción que permite escanear objetos y convertirlos en 3D, los cuáles podrás animar y enviar a tus amigos o compartirlos en tus redes sociales.

Por ejemplo, si tienes un peluche favorito, puedes escanearlo con la cámara frontal del Huawei Mate 20 Pro y el juguete cobrará vida gracias a la animación 3D. Entra a este enlace para saber más detalles sobre esto.

Principal

La triple cámara Leica del Huawei Mate 20 Pro posee un sensor de 40 megapíxeles, otro de 20 megapíxeles (gran angular) y finalmente un teleobjetivo de 8 megapíxeles, los cuáles están acompañados del flash principal del equipo.

La cámara del Huawei Mate 20 Pro posee muchas funciones como 'cámara bajo el agua', 'Cámara rápida', 'cámara lenta', 'foto panorámica', 'monocromático'. Asimismo, te permite realizar el famoso efecto 'bokeh'.

En lo que respecta al zoom, el equipo cuenta con un zoom óptico (3X) y uno digital (5X) y gracias a la Inteligencia artificial las fotos no saldrán movidas, esto quedó demostrado en una prueba que hicimos en la Plaza de Armas de Lima.

El principal problema de la mayoría de equipos es que sus fotos de noche no son de muy buena calidad; sin embargo, esto no sucede con las fotografías tomadas por el Huawei Mate 20 Pro, las cuáles mejoran más si usas el 'modo nocturno'.

Como conclusión final creo que el Huawei Mate 20 Pro es un smartphone que vale la pena, si bien su precio es algo elevado, es una buena inversión, ya que adquirirás un producto de calidad que te durará varios años.

