Galaxy S10: Samsung anuncia la fecha oficial y lugar donde presentará su nuevo smartphone [VIDEO]

Samsung ya tiene fecha y lugar para su Galaxy Unpacked 2019, evento donde presentará oficialmente su nuevo smartphone Galaxy S10. Según indicó la compañía surcoreana a través de su cuenta de Twitter, la revelación de su próximo teléfono de gama alta se dará el 20 de febrero.

A pocos días de llevarse a cabo el Mobile World Congress en Barcelona, Samsung sorprende a los usuarios con la programación de su Galaxy Unpacked 2019, en el cual mostrará todos los detalles del sucesor de toda la gama Galaxy S9. Con una sugerente animación, la empresa tecnológica reveló que su próximo modelo de smartphone llevará la nomenclatura S10.

Este 20 de febrero, el Galaxy S10 verá la luz en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), según lo anunciado por Samsung en su cuenta de Twitter. Luego que la empresa tecnológica revelará sus novedades para este año en el CES 2019, el reciente tuit mostró más detalles sobre el evento Galaxy Unpacked 2019.

Aunque la compañía surcoreana Samsung no afirma que su próxima terminal se denominará S10, la animación que compartió hace referencia a ello. Es cuestión de tiempo para que se confirme los nuevos modelos en el Auditorio Bill Graham de San Francisco.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5