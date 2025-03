Speed queda desanimado tras recorrer China y recuerda al Perú: “Fue el stream más alocado”

IShowSpeed, el popular streamer estadounidense, compartió su experiencia en China durante una transmisión IRL, es decir, “en la vida real”. A pesar de su entusiasmo inicial, Speed expresó sentirse desanimado durante su recorrido por el país asiático, mencionando que la experiencia no logró igualar la intensidad y emoción vividas en su gira por Sudamérica.

Speed recuerda al Perú

El creador de contenido, conocido por sus reacciones espontáneas y su energía inagotable, dejó claro que, aunque China fue interesante, no logró superar los recuerdos que guarda de su paso por países como el Perú. Y es que, como se recuerda, IShowSpeed visitó el Perú en enero del 2025, generando una ola de emoción entre sus fans peruanos.

Desde que se confirmó su llegada, las redes sociales explotaron con mensajes de expectativa, memes y videos virales. La presencia del streamer en suelo peruano fue motivo de celebración digital y mediática. Speed sorprendió a todos al recorrer el centro de Lima y adentrarse en Gamarra, uno de los centros comerciales más representativos del país. Su paso por esta zona fue ampliamente documentado y comentado en redes, con miles de personas siguiéndolo en vivo o acudiendo al lugar para verlo en persona.

Meses después, Speed revivió esos momentos y no dudó en compararlos con su experiencia reciente en China. “¿Quieres algo alocado? Digamos Perú. Esto no es una locura. Perú fue el stream más alocado. Esto no es nada en comparación a Sudamérica”, comentó con un tono nostálgico durante una de sus más recientes transmisiones.

Sus palabras no solo causaron revuelo entre sus seguidores peruanos, sino que también destacaron el impacto emocional que dejó su visita al país. Para el streamer, la energía del público, el caos de las calles y la calidez de la gente marcaron una diferencia que aún recuerda con cariño.

¿Quién es Speed?

Speed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., nació en Cincinnati, Ohio, en 2005 y se convirtió en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital. Alcanzó la fama durante la pandemia de COVID-19 gracias a sus transmisiones en vivo de videojuegos, especialmente FIFA, en YouTube.

Su estilo auténtico, reacciones exageradas y un humor irreverente lo catapultaron rápidamente al estrellato. Con millones de seguidores en todas sus plataformas, Speed se consolidó como uno de los streamers más reconocibles de la actualidad.