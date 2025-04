Comité animalista de Piura pide condena contra hombre que atacó a machetazos a perro

El Comité Animalista de Piura, que reúne a todas las asociaciones de defensores de animales de la región, piden sentar un precedente con el caso de Kin, un perrito que fue herido a machetazos en mayo del 2023.

A día de hoy se viene llevando a cabo un proceso judicial contra su agresor, a quien se le acusa por el delito de crueldad animal. Pidieron que se aplique la ley 30407, también conocida como la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Cynthia Tiznado, representante de la organización, cuenta que el ataque contra el perro mestizo se produjo en el centro poblado de Jíbito, en la provincia de Sullana. La animalista apuntó que el can se encontraba en una parcela y habría ladrado al hombre, quien reaccionó hiriéndolo con un machete en la cabeza.

"Queremos crear un precedente en la región de Piura. Quieren desestimar el proceso, pero en otras partes del país ya existe jurisprudencia sobre casos de crueldad animal que han sido sentenciados. Si desestiman el caso, nosotros apelaremos", apuntó Tiznado.

En esa línea, sostuvo que el animal no representó un riesgo para la vida del agresor, ya que no habría intentado morderlo en ningún momento y no calificaba como una raza presuntamente peligrosa. "No podemos permitir que se cuelguen del argumento de la legítima defensa. El perrito no mordió al imputado, solo lo ladró", acotó.