Estudian en un arenero. Más de 250 niños de la institución educativa 1365, ubicada en el sector Los Libertadores del distrito de Castilla (Piura), reciben clases en salones improvisados, con baños en condiciones deficientes y sin cerco perimétrico. Los vecinos del lugar pidieron el saneamiento del terreno para iniciar las gestiones que permitan la ejecución del centro educativo.

La directora de la escuela, Segunda Bizueta, sostuvo que lo más urgente es la instalación de servicios higiénicos y de un toldo para que los menores puedan pasar su recreo y realizar las clases de educación física sin el riesgo de exponer a sufrir un golpe de calor.

“No tenemos sistema de agua ni de luz. Las maestras reclaman que los menores no pueden ver ni un video. No tienen ni un lugar donde recrearse”, expresó.

¿En qué tipo de aulas realizan clases los alumnos?

En cuanto a los salones, el nivel inicial cuenta con aulas prefabricadas de segundo uso que les fueron cedidas, mientras que los alumnos de primaria reciben clases en espacios de material noble o triplay con techos de calamina. Estos últimos espacios fueron construidos por la comunidad del lugar.

Por otro lado, la dirigente de Los Libertadores, María Chamba, detalló que el colegio se encuentra dentro de 5 hectáreas del sector que aún no han sido saneadas ni tituladas, por lo que desde las entidades educativas no se puede invertir para la ejecución de la infraestructura. “El Ministerio de Agricultura había cedido el terreno para construir un parque zonal, pero pasó el tiempo y el proyecto no se ejecutó. Ahora estamos a la espera que el ministerio tome atención a nuestro pedido”, apuntó la ciudadana.