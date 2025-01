En la mañana del martes 14 de enero, se reportó un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 11.3 de la avenida Túpac Amaru. Una patrulla de serenazgo de la Municipalidad de Comas atropelló y causó la muerte de María Arias Rueda, una mujer de 75 años que intentó cruzar la vía. Los familiares exigen justicia tras la pérdida.

La víctima fue declarada sin vida en el lugar, pese a los esfuerzos de los testigos por auxiliarla. Según imágenes de las cámaras del municipio, el vehículo circulaba con luz verde a su favor, mientras que la mujer cruzó con el semáforo en rojo, lo que ocasionó el accidente. La patrulla, identificada con la placa UI-704, es ahora parte de la investigación.

Adulta mayor es atropellada por patrulla de serenazgo

Los familiares de María Arias llegaron al lugar del accidente visiblemente afectados y protagonizaron escenas de dolor. “Queremos que se haga justicia con mi tía. Es un carro de la municipalidad, ¿cómo es posible que pase esto? No tiene sentido, estamos devastados”, expresó uno de ellos, entre lágrimas.

El cuerpo de la mujer permaneció en el lugar por varias horas, intensificando la angustia de sus seres queridos, quienes exigieron el inicio inmediato de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de las autoridades del distrito.

Sereno de la Municipalidad de Comas es detenido

Representantes de la Municipalidad de Comas han asumido la responsabilidad por lo ocurrido y anunciaron que cubrirán los gastos del sepelio a través del SOAT. En caso de que el seguro no sea suficiente, han señalado que utilizarán recursos municipales para completar los costos. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para muchos, quienes consideran que no compensa la pérdida de una vida.

El conductor de la patrulla de serenazgo permanece detenido en la comisaría de La Pascana, en Comas, mientras se espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente. La comunidad y los familiares de la víctima demandan justicia y acciones concretas para prevenir este tipo de tragedias en el futuro.

