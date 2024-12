El 23 de diciembre, en un socavón minero, 4 mineros fueron asesinados en su primer día de trabajo en una mina ilegal de Pataz. El ataque, perpetrado por presuntos "parqueros", dejó como víctimas a Agustín Cubas Leiva, José Yorbil Castillo Castro, Levy Castro Fernández, todos ellos de Cutervo, Cajamarca, y a Luis Miguel Ambulay Pasapera. Los familiares de los fallecidos, desesperados y en estado de angustia, han pedido a las autoridades agilizar los trámites para trasladar a sus seres queridos a su tierra natal y darles una digna sepultura.

El General José Zavala Chumbiauca informó sobre el brutal ataque, mientras que Miguel Ángel Llanca, primo de una de las víctimas, compartió la historia de cómo los mineros llegaron con esperanzas de trabajo, solo para encontrar la muerte en un acto de violencia sin precedentes.

Tragedia en su primer día de trabajo

Los mineros, que habían viajado a Pataz el 22 de diciembre, se encontraban emocionados por su primer día de trabajo. Sin embargo, su ilusión se tornó en tragedia cuando fueron atacados en un socavón. Miguel Llanca relató que “era su primer día en la mina, llegaron ilusionados, pero nunca imaginaron que encontrarían la muerte de esta forma”.

Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados tras cinco días de arduo trabajo y trasladados a la morgue el 30 de diciembre. Sin embargo, los familiares denunciaron que los cuerpos permanecieron en una camioneta hasta el mediodía, lo que ha incrementado su sufrimiento. “Ya estamos casi nueve días con este sufrimiento, durmiendo a la intemperie”, expresó Llanca, quien pidió a las autoridades que agilicen los trámites para darles una digna sepultura.

Familiares exigen justicia por esta tragedia

Los familiares de los mineros han exigido una investigación exhaustiva sobre el ataque. A pesar de que la mina asumió algunos gastos, la falta de transparencia por parte de los responsables ha generado desconfianza. “Nos han dicho que mañana no atienden porque es feriado, pero nosotros no somos de Trujillo, no tenemos dónde quedarnos”, enfatizó Llanca, quien clama por una respuesta inmediata de las autoridades.

La tragedia ha dejado a tres hijos huérfanos, dos de ellos menores de edad, lo que ha intensificado la urgencia de justicia. La comunidad de Cutervo espera que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esta masacre.