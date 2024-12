El distrito de Comas se encuentra nuevamente en el centro de la atención tras un caso de extorsión que dejó a una comerciante sin negocio y llena de incertidumbre. El pasado 26 de diciembre, a las 11:55 p.m., extorsionadores detonaron un explosivo en la puerta de un local conocido como “La casa de la Chela”, para exigir un pago de S/10 mil. Este acto de violencia es solo el último de una serie de amenazas que la víctima ha soportado durante los últimos dos meses.

La comerciante, una madre soltera, ya había pagado anteriormente la suma de S/ 10 mil, pero los extorsionadores, autodenominados “Los injertos del cono norte”, continúan presionándola. En sus propias palabras: “Ya presenté mi denuncia a la Dirincri central y eso no procede. Tengo las cámaras, todas las pruebas. Me parece injusto lo que estoy pasando. He tenido que enviar a mis hijos a provincia para protegerlos”.

Comerciante tuvo que cerrar negocio por amenazas

Ante la creciente violencia, la comerciante tomó la difícil decisión de cerrar su negocio y abandonar su hogar. “He recibido un mensaje esta mañana diciendo que, si no doy una respuesta, voy a empezar el año de una manera que nunca voy a olvidar”, declaró con desesperación. La falta de recursos, sumada al pago inicial que realizó, ha dejado a la mujer en una situación económica crítica.

A pesar de contar con imágenes de seguridad que muestran el rostro de uno de los atacantes, las autoridades aún no han tomado medidas concretas. Este hecho ha generado indignación en la víctima y en los vecinos, que exigen una respuesta inmediata. “Si yo no trabajo, mis hijos no tienen para comer. Ya basta, quiero que las autoridades tomen en cuenta mi caso”, añadió.

“Hoy me acaban de escribir a las 10 de la mañana diciendo que tengo que dar una respuesta y que, si no, voy a empezar el año de una manera que nunca voy a olvidar. ¿Cómo es posible eso?”, agregó para mostrar su rechazo ante la inoperancia de las autoridades.

