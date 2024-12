La madrugada de este 27 de diciembre, la Municipalidad de Lima desalojó a casi 50 familias de la Huerta Las Ánimas, ubicada entre las avenidas Paseo de la República y Surco, como parte de las obras para la ejecución de la Vía Expresa Sur. Las autoridades justificaron esta acción debido a que las viviendas estaban construidas en terrenos públicos. Sin embargo, las familias afectadas expresaron su preocupación y malestar al no tener un lugar a donde ir después del desalojo.

Aunque la Municipalidad de Lima notificó previamente sobre la medida, los residentes denunciaron la falta de coordinación y una atención insuficiente sobre su reubicación. Además, algunos de ellos aseguraron que compraron el terreno hace varios años, pero que recién se enteraron que estaban ubicados en un lugar no autorizado.

Las autoridades realizan la demolición de viviendas en Surco con maquinarias pesadas. Foto: composición LR/Panamericana TV

"Una persona me vendió un terreno. Yo no vine acá gratis. Acá he estado 30 años. No nos han reubicado ni nada. Luego, me enteré que era una zona de la Vía Expresa. Hay varias familias que han pasado lo mismo", declaró una ciudadana a Panamericana TV.

Vecinos de Surco denuncian desalojo violento por MML

Tras el desalojo de varias familias en la Huerta Las Ánimas por parte de la Municipalidad de Lima, los afectados denunciaron la falta de un proceso pacífico y coordinado. Según los testimonios de los residentes, las autoridades llegaron a sus viviendas para informales que debían retirarse y les advirtieron que, en caso de no hacerlo, serían multados con S/21,000. "Nos notificaron, vinieron y me dijeron que tenía que salir. Si no salíamos nos iban a poner la multa de S/21.000 y que teníamos que firmar", señaló uno de los afectados, quien también recalcó que el desalojo no fue realizado de manera pacífica.

Los residentes también expresaron su angustia ante la falta de alternativas de reubicación. "No tengo dónde ir, pero he visto maneras para tratar de irme, porque no había forma de quedarme acá y exponer a mi hija", comentó una de las personas desalojadas. Otros residentes, que han vivido en la zona por más de 25 años, consideraron que la situación fue un atropello, debido a que no hubo coordinación previa con los afectados. "No han avisado a qué hora llegaba", agregó otro residente, quien lamentó que no se les haya proporcionado un lugar adecuado para guardar sus pertenencias.

Vecinos de Surco son los más afectados por los desalojos de la Municipalidad de Lima para la ejecución de obras de Vía Expresa Sur. Foto: MML

Colegios de Surco que serán destruidos para la Vía Expresa Sur

En el distrito de Surco, la Municipalidad de Lima anunció que tres colegios serán demolidos como parte del "plan de recuperación de espacios públicos" promovido por el alcalde Rafael López Aliaga. Los colegios afectados por esta medida serán Hiram Bingham, Champagnat y Santa Teresita. Según una vocera del municipio, las demoliciones se llevarán a cabo una vez que concluyan las actividades del Año Escolar 2024.

Sin embargo, la MML continúa con las demoliciones de viviendas en otras zonas, tal como en la segunda etapa de El Totoral 2 en Surco. Varios de los afectados indicaron que viven desde hace 15 años en el lugar.