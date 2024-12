La Segunda Fiscalía Penal de La Molina ha solicitado seis años de prisión contra el policía Jesús Nonajulca Páucar, acusado de asesinar de un disparo a su colega, Miguel Luyo Robles, al interior de una comisaría de este distrito en julio del año 2023. Un caso que generó conmoción en la Policía Nacional del Perú (PNP).

La primera versión de Nonajulca fue que se le escapó un tiro en la habitación donde dormía junto a su víctima y otros compañeros. Durante la reconstrucción de los hechos, explicó que cogió el arma de fuego con la mano derecha y lo colocó pegada a su pecho. Es en ese momento que, según su versión, se produjo el disparo. Asimismo, menciona que habría metido el dedo en el gatillo de manera involuntaria.

Sin embargo, un informo de balística del Ministerio Público ha determinado que este suboficial disparó su arma, en posición de pie, con el brazo extendido hacia adelante, según reveló América TV. La bala impactó en el hombro derecho de Miguel Luyo. El documento también menciona que la versión de Nonajulca es poco creíble y no corresponde con la trayectoria del disparo.

Un informe del Instituto de Medicina legal también desmiente su versión. Según América TV, los peritos señalan que la dirección de la bala se dirige de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Por tal motivo, la pistola debió haberse situado por encima del hombro derecho y detrás de la víctima, Miguel Luyo.

Policía que asesinó a su colega en La Molina podría ser liberado el 25 de diciembre

Según un testigo, el policía Jesús Nonajulca le disparó a Enrique Luyo luego de que este le quitara la sabana con la que se cubría mientras descansaba en el segundo piso de la comisaría La Molina. En respuesta, el efectivo le dijo: "Ahora saco mi fierro y te quemo".

A pesar de las evidencias, la Fiscalía solicita 6 años de prisión contra Nonajulca por el delito de homicidio simple. Sin embargo, los familiares de Enrique Luyo se muestran disconformes con este requerimiento.

"Es una pena irrisoria. Si se cumple esta pena, ese sujeto va a salir al año con todos los beneficios. Eso es un homicidio calificado, de 15 a 20 años debería ser", declaró José Luis Luyo, padre del policía asesinado, para América TV. "Me ha destruido mi vida. Para mí no significa vida si mi hijo no está y no se haga justicia", acotó la madre de la víctima.

Jesús Nonajulca Luyo podría obtener su libertad el próximo 25 de diciembre por exceso de carcelería. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este resolverá si amplía esta detención.

