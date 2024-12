Mujer se enfrenta a delincuente armado y lo ahuyenta a escobazos para evitar robo de su tienda en Iquitos

Una valiente mujer se enfrento a un delincuente armado para evitar el asalto de su tienda en Iquitos. La comerciante no dudó en ahuyentar a los criminales con una escoba que tenía a la mano. Pese a que el hampón portaba un arma de fuego, la cual usó para intimidar a sus víctimas, las cámaras de seguridad captaron cómo la mujer terminó persiguiendo al ladrón.

La rápida reacción de la mujer permitió que los delincuentes no continúen robando, pues se llevaron dos POS y un celular usados en el negocio que también era un agente bancario. Además, la intervención de los vecinos del lugar permitió que la valiente acción de la mujer se fortalezca provocando que el criminal huya despavoridamente.

Mujer se enfrenta a escobazos a delincuente armado

Un delincuente armado ingresó a un mercado local en Iquitos para asaltar una de las tiendas. No obstante, la propietaria del negocio, Judith Mozombite, con cuchillo en mano se acercó lentamente al criminal para intentar ahuyentarlo. No obstante, fue la hija de la propietaria quien reaccionó de manera sorpresiva, pues con una escoba ahuyentó al hampón, quien no tuvo más opción que huir del lugar.

"Yo suponía que era un cliente y el que estaba de miedo era el hombre que estaba en la moto. Como tenía el cuchillo en la mano voy contra él y bordea la calle al verme. Y mi hija sale por atrás con una escoba, el hombre le intercepta y le dice 'dónde está toda la plata' y ella le levanta la escoba y el criminal sale disparado. Salen los vecinos y este dispara, sube a la moto y se va", sostuvo la dueña del negocio afectado.

Exigen presencia policial en la zona

Pese a que el incidente no llegó a mayores, los comerciantes denunciaron que en el lugar no hay presencia de efectivos policiales, lo cual los deja expuestos frente a cualquier posible ataque de delincuentes. En una situación de creciente crisis de inseguridad, la población de Iquitos exige a las autoridades que se refuerce la presencia de la autoridad en las calles a fin de evitar nuevos incidentes como estos.

