'Florencia y Fortunata', la única cafetería cusqueña nominada entre las 100 mejores del mundo en el reconocido ranking The World's 100 Best Coffee Shops, ha sido reconocida por su propuesta innovadora y su enfoque único en visibilizar a las mujeres que están detrás de cada taza de café. Este prestigioso ranking, que destaca los establecimientos más excepcionales a nivel global, utiliza criterios rigurosos para evaluar diversos aspectos como la calidad del producto, el servicio al cliente y la experiencia integral del visitante.

'Florencia y Fortunata' se posiciona junto a 'Puku Puku' como las dos únicas referentes del café de especialidad en el país. Mientras que 'Puku Puku' representa a Lima, 'Florencia y Fortunata' lleva el nombre de Cusco al ámbito internacional. ¿Cómo logró esta cafetería superar las expectativas del ranking mundial y qué la hace diferente en un mercado tan competitivo? En una entrevista con La República, la fundadora peruana Carolina Peralta cuenta que la respuesta se encuentra en su genuino homenaje a las mujeres, en especial a sus abuelas Florencia y Fortunata.

Todas el equipo está conformado por mujeres. Foto: composición LR/La República/cortesía de 'Florencia y Fortunata'

¿Cómo nació 'Florencia y Fortunata' y qué significa su nombre para Carolina Peralta?

'Florencia y Fortunata' nació en 2021 como un proyecto profundamente personal para Carolina Peralta, quien, además de ser su fundadora, ve en esta cafetería un homenaje vivo a las figuras que más la marcaron: sus abuelas. El nombre de la cafetería proviene de Florencia, su abuela paterna, y Fortunata, su tía abuela, quienes, según Carolina, siempre tuvieron un rol fundamental en su vida. "Florencia y Fortunata son mis abuelas por parte paterna. Florencia es mi abuela y Fortunata es su hermana, mi tía abuela", comenta. Sin embargo, para Carolina, esta decisión va más allá de un simple tributo familiar. Desde el principio, su intención fue visibilizar a las mujeres que participan en el proceso del café, una industria históricamente dominada por varones. "El café tiene el gran objetivo de visibilizar a las mujeres que están detrás del café, desde la finca hasta la barra", afirma.

Florencia en su juventud y Fortunata en la actualidad. Foto: composición LR/La República/cortesía de 'Florencia y Fortunata'

El nombre 'Florencia y Fortunata' refleja, además, la convicción de Carolina de que los nombres propios tienen un valor único y personal que conecta con la esencia misma del proyecto. "No hubiera sido igual llamarla 'Café de las Nubes', a 'Florencia y Fortunata', que para mí representa un valor enorme", asegura. Carolina, mujer de 28 años, contadora y nacida en Cusco, tuvo una vida marcada por el esfuerzo familiar y la cercanía con sus abuelas; por ello, ha llevado esa herencia de lucha y trabajo a la cafetería, con el objetivo de que cada taza de café sea un símbolo del legado de las mujeres peruanas en esta cadena productiva.

Carolina Peralta dejó su trabajo corporativo para empezar a emprender en su sueño y en su lucha. Foto: composición LR/La República/cortesía de 'Florencia y Fortunata'

¿Cómo 'Florencia y Fortunata' logró ser nominada en The World's 100 Best Coffee Shops?

'Florencia y Fortunata' logró ser nominada a The World's 100 Best Coffee Shops gracias a una propuesta única que combina la calidad de su café de especialidad con un fuerte enfoque en la visibilización de las mujeres en la cadena productiva del café. La cusqueña, recién se enteró de la nominación a través de una publicación de Instagram, en la que reconocían su emprendimiento local. "Fue un shock total", afirmó Peralta, quien destacó que esto pone a Cusco en el mapa del café de especialidad, un sector que ha visto un importante crecimiento en los últimos años.

El éxito de 'Florencia y Fortunata' no solo se debe a la calidad del café, que es cuidadosamente seleccionado y tostado, sino a su enfoque inclusivo. La cafetería tiene como misión dar visibilidad a las mujeres que participan en todas las fases del proceso, desde la siembra del grano hasta la preparación en la barra, lo cual ha sido fundamental para la identidad del negocio.

Alcira y Bière: feministas luchando por la visibilización de la mujer. Foto composición LR/La República/cortesía de 'Florencia y Fortunata'

¿Qué impacto tiene el reconocimiento internacional en el equipo de 'Florencia y Fortunata'?

El reconocimiento internacional de 'Florencia y Fortunata' ha generado un impacto positivo tanto en el equipo de trabajo como en los planes de expansión de la cafetería. Para Carolina Peralta, este tipo de distinciones reafirma el esfuerzo colectivo que han invertido en la construcción de la marca. "Creo que esto fue como una señal de que lo estamos haciendo superbién", expresó, destacando el orgullo y la motivación que el equipo ha experimentado al recibir la nominación.

Este logro también ha abierto nuevas oportunidades para expandir la marca más allá de Cusco. Peralta ha señalado que uno de sus grandes sueños es llevar la marca a otros mercados, tanto dentro como fuera de Perú. "El gran sueño es poder sacar la marca afuera", comentó, refiriéndose a la posibilidad de abrir nuevos puntos de venta en lugares con alto flujo de turistas y en otros países.

Consuelo Rubio y Flor Quispe: productoras de la finca San Francisco. Foto: composición LR/La República/cortesía de 'Florencia y Fortunata'

¿Cuándo se puede votar por 'Florencia y Fortunata'?

De acuerdo con la página de The World’s 100 Best Coffee Shops, aun las votaciones no están disponibles; sin embargo, señalan que pronto lo estará, pues en febrero se llevará a cabo una ceremonia en España, donde revelarán los resultados finales y las posiciones de cada cafetería nominada.

¿Dónde se ubica 'Florencia y Fortunata'?

'Florencia y Fortunata' cuenta con dos sedes en la misma ciudad de Cusco, que representan diferentes facetas de su modelo de negocio. Ambas ubicaciones están profundamente conectadas con la identidad de la marca, al integrar historia local y la tradición familiar con el concepto de café de especialidad y la inclusión de las mujeres en el proceso:

Local principal (calle Suecia 332, Centro Histórico de Cusco)

Es el local principal y recibe a locales y turistas en su espacio de atención al público. "Este local fue la casa de la primera mujer abogada cusqueña, Rosa Augusta Rivero Ricalde, lo que le da un valor histórico adicional", comentó Carolina Peralta. El horario de atención en este establecimiento es de lunes a sábado, de 8.30 a. m. a 7.30 p. m., y los domingos de 9.00 a 4.00 p. m.

Laboratorio y tostaduría (calle José Gabriel Cosio 203, Magisterio, Cusco)

Tiene un valor especial para Peralta, ya que está ubicada en la casa de su abuela Florencia, un lugar lleno de recuerdos y significado personal. “Es donde realizamos toda la producción de nuestras bebidas y tostamos el café que servimos en nuestras tiendas”, explicó Carolina.

Locales de 'Florencia y Fortunata'. Foto: composición LR/La República/cortesía de 'Florencia y Fortunata'

¿Qué platillos y bebidas ofrece 'Florencia y Fortunata'?

'Florencia y Fortunata' ofrece una propuesta gastronómica que va más allá del café: busca brindar una experiencia única a sus clientes. Entre las bebidas, destacan las opciones elaboradas con café de especialidad, que provienen de diversas regiones de Perú, como Cusco y Cajamarca. Carolina Peralta recomienda a los visitantes probar una selección de cafés filtrados y expressos, adaptados a diferentes gustos.

Además, la cafetería ofrece postres hechos en casa, como los alfajores rellenos, que incluyen sabores como el de coca con pistacho y el de chicha morada con arándano, adaptados con insumos locales. "Es importante que nuestros productos estén conectados con nuestra identidad", explicó la joven cusqueña.