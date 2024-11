La Policía Nacional del Perú está autorizada a colocar multas a quienes no cuenten con los permisos de sus lunas. Foto: composición LR/difusión/Andina

La Policía Nacional del Perú está autorizada a colocar multas a quienes no cuenten con los permisos de sus lunas. Foto: composición LR/difusión/Andina

En Perú, la ley establece una serie de criterios especiales en el caso de los vehículos con lunas polarizadas. Si estás pensando en colocar vidrios oscurecidos a tu automóvil, es necesario que sigas el proceso adecuado para evitar sanciones. Sin el permiso adecuado, podrías enfrentarte a una multa considerable y complicaciones legales.

La Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP) regula este tipo de modificaciones en los vehículos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la visibilidad en la carretera. Aquí te explicamos lo que necesitas saber para evitar problemas.

¿Por qué debo tener un permiso para utilizar lunas polarizadas?

El uso de lunas polarizadas sin la debida autorización no solo es un incumplimiento de las normativas, sino que también afecta la seguridad de la conducción. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio del Interior (Mininter), la finalidad de este permiso es verificar que el grado de visibilidad del vehículo sea el adecuado. Las lunas oscuras pueden limitar la visibilidad de los otros conductores y afectar el control del vehículo, especialmente en condiciones de baja luminosidad.

Además, las lunas polarizadas pueden ser utilizadas con fines estéticos o de privacidad, pero siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Es por ello que, para proteger a todos en la vía pública, las autoridades requieren un control estricto sobre su instalación.

¿Qué requisitos requiere el permiso de lunas polarizadas?

Para obtener la autorización de lunas polarizadas, los conductores deben cumplir con varios requisitos. Los pasos incluyen:

Formulario de solicitud: el propietario del vehículo debe presentar una declaración jurada.

Pago del trámite: el costo por el permiso es de S/71.40.

Identificación: presentar el DNI o carné de extranjería.

Documentación vehicular: tarjeta de propiedad y SOAT vigentes.

Revisión técnica: en algunos casos, es necesario presentar una revisión técnica actualizada.

Estos requisitos deben ser presentados ante la PNP o la entidad correspondiente según la región, siguiendo un proceso claramente establecido para su aprobación.

¿Cuánto es la multa por no tener permiso?

Si decides circular con lunas polarizadas sin el permiso correspondiente, las consecuencias son claras. La multa por no tener autorización asciende a S/304 y se aplican 20 puntos en tu récord de conductor. Además, si no has renovado el permiso desde 2016, la ley establece que el mismo seguirá siendo válido, pero solo para el vehículo original.

Es importante resaltar que esta sanción puede afectar tu historial y poner en riesgo tu capacidad para renovar tu licencia. Si vives en Lima, la PNP ofrece lugares específicos para regularizar tu situación y evitar sanciones futuras.

Paso a paso para obtener el permiso de lunas polarizadas

El trámite para obtener el permiso de lunas polarizadas no es complicado, pero requiere de ciertos pasos específicos:

Reserva tu cita: ingresa al portal oficial de la PNP y agenda tu cita en línea, proporcionando datos como tu DNI y la placa del vehículo. Realiza el pago: cancela el monto correspondiente, ya sea S/71.40 para un nuevo permiso, S/13.20 para un duplicado o S/18.60 para actualizar los datos. Presenta la solicitud: dirígete a la PNP con tu documentación y vehículo listo para la verificación. Completa el formulario: llena un formato de declaración jurada, en el cual confirmarás que no tienes antecedentes penales o judiciales que impidan el otorgamiento del permiso. Supera los peritajes: tu vehículo será sometido a una verificación de las lunas (grado de visibilidad) y una inspección de motor y chasis. Recoge tu permiso: una vez aprobados los peritajes, podrás recoger tu permiso de lunas polarizadas en un plazo de hasta 10 días.

Realizar este trámite de manera correcta es la mejor manera de evitar sanciones y asegurar que tu vehículo cumpla con las regulaciones del Mininter y el MTC.