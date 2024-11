De vender 'chupetes' en Arequipa hasta ser una referencia en la investigación científica en Brasil, la historia de Pastor Gonzales inspira a muchos peruanos. Este ingeniero civil, formado en una de las universidades nacionales más prestigiosas de Perú, no solo venció la adversidad, sino que también logró destacar en el ámbito académico y profesional fuera de su país. Su trabajo en la Universidad de Brasilia lo posiciona como un referente en el diseño y optimización de sistemas de transporte.

Con una infancia marcada por la necesidad económica, combinó el trabajo y los estudios para cumplir su sueño de convertirse en ingeniero. Terminó la secundaria como el segundo mejor estudiante de su salón e ingresó a dos reconocidas instituciones de educación superior.

¿Quién es Pastor Gonzales y dónde estudió en Perú?

Pastor Gonzales nació y creció en Arequipa, donde enfrentó una infancia llena de desafíos. Desde los 10 años, tuvo que trabajar para ayudar a sus padres a cubrir los gastos de educación de sus cinco hermanos. Empezó como un emprendimiento familiar, vendiendo chupetes en su barrio a sus vecinos, y luego se expandió hacia otras calles de la ciudad. No obstante, esta temprana experiencia le ayudó a perder la timidez y mejorar sus habilidades comunicativas, que años más adelante le serviría en Brasil.

"Mi padre trabajaba en una empresa que producía leche y traía eso a la casa. Como sobraba leche, a mi madre se le ocurrió preparar 'chupetes' y vender a los vecinos, pero luego crecieron los clientes, entonces salí a vender cerca de casa en los cerros y después en la campiña, donde se cultivaba papa”, indicó en entrevista con el canal de Youtube del físico Modesto Montoya.

Gonzáles señaló que logró acabar la secundaria en segundo puesto y luego ingresar, con tan solo 16 años, a la Universidad Católica Santa María, para la carrera de administración y a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), para estudiar ingeniería civil.

Debido a motivos económicos, tuvo que dejar una de las universidades, por lo que decidió enfocarse en la especialidad de ingeniería, aunque la muerte de su hermano mayor impactó profundamente su vida estudiantil, lo que le llevó a extender su carrera de cinco a siete años.

¿Cómo llegó a trabajar en la Universidad de Brasilia?

Su dedicación y desempeño académico lo llevaron obtener una beca para realizar una maestría en Brasil, un país conocido por su inversión en infraestructura y movilidad urbana.

"En aquella época no tenía los recursos para enviar mis documentos (a Brasil) por carta. Mi hermano me prestó y lo envié. Fui seleccionado para hacer la maestría y al llegar allá no sabía absolutamente nada de portugués, lo aprendí aquí interactuando con personas y lo más difícil fue aprender a escribir", sostuvo.

Gonzales se especializó en sistemas de transporte sostenibles y planificación urbana, áreas críticas en el desarrollo de ciudades modernas. Su enfoque analítico y su capacidad para diseñar soluciones innovadoras lo hicieron destacar entre sus colegas y ser reconocido como científico investigador destacado, con más de 30 publicaciones en su haber. Posteriormente, cursó un doctorado en la Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de São Paulo, en Brasil.

Actualmente, participa en proyectos que buscan optimizar la movilidad en grandes urbes de Brasil, con énfasis en sostenibilidad y eficiencia energética. Además de su labor investigadora, Pastor Gonzales es profesor en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Brasilia, donde inspira a sus estudiantes a perseguir sus objetivos con disciplina y determinación.

