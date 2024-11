En el distrito de San Juan de Lurigancho, un padre de familia, en su intento por capturar a las mujeres que presuntamente doparon a su hijo, terminó siendo víctima de la misma modalidad. Las acusadas, madre e hija, han sido identificadas y actualmente se encuentran detenidas.

El incidente ocurrió el pasado 15 de noviembre en una conocida discoteca de la jurisdicción. Según testigos, el padre, tras reconocer a las mujeres que el 31 de octubre habían drogado a su hijo para robarle sus pertenencias, decidió alertar a sus familiares y llamó a la policía para que intervinieran en el lugar.

Sin embargo, mientras esperaba la llegada de las autoridades, las mujeres lo persuadieron para que aceptara una bebida. "Me invitaron una cerveza, no sé en qué momento comencé a sentirme mal. Llamé a mi cuñado y le dije que viniera rápido porque ya me habían pepeado", declaró el hombre a Panamericana Televisión.

Mujeres peperas son madre e hija. Foto: Panamericana TV

Padre resulta dopado en discoteca de San Juan de Lurigancho

Según los testigos, el padre comenzó a mostrar signos de intoxicación hasta quedar casi inconsciente. De inmediato, fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que había sido dopado con benzodiacepinas, la misma sustancia que fue utilizada contra su hijo el 31 de octubre.

Tras la llegada de la policía, las mujeres fueron detenidas en la discoteca. Durante la investigación, se reveló que ambas tenían antecedentes por delitos similares en diversas comisarías, entre ellas la de Sol de Oro, con denuncias registradas desde mayo de 2024.

El fiscal a cargo del caso solicitó nueve meses de prisión preventiva para las acusadas mientras continúan las investigaciones. Según las autoridades, su modus operandi consiste en captar víctimas en discotecas, ofrecerles bebidas adulteradas y robarles sus pertenencias.

Canal de ayuda