Expresidiario es detenido tras confesar tentativa de feminicidio en Arequipa: hombre había sido liberado en marzo de 2024

La Policía detuvo a Rubén Pacheco Rojas, de 65 años, tras confesar que apuñaló a su pareja en varias ocasiones en su domicilio, en el centro de Arequipa, por lo que enfrenta cargos por tentativa de feminicidio. La agresión ocurrió la noche del domingo 17 de noviembre.

Los serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa recibieron un llamado de emergencia en el que se informó que la víctima, Shirley Yucra Caira, de 35 años, había sido atacada con un arma blanca por su pareja. Los agentes y paramédicos acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Goyeneche, donde actualmente se encuentra internada en el área de trauma shock.

Mientras tanto, Pacheco Rojas intentó huir de la escena, pero el equipo de serenos activó un plan cerco en el sector que permitió su captura tras una intensa búsqueda. El detenido fue llevado a la Comisaría de Palacio Viejo, donde enfrenta cargos por tentativa de feminicidio. Durante su arresto, confesó su intención de matar a Shirley y justificó su agresión al decir que la había encontrado con otra persona en la plaza de Armas de Arequipa.

Familiares de Shirley Yucra piden justicia

Yobana Yucra, hermana de la víctima, reveló que la relación entre su hermana y Pacheco Rojas estaba marcada por constantes peleas y abuso, entre ellos, la obligación de Shirley a consumir bebidas alcohólicas. Asimismo, este incidente no es aislado, Shirley había sufrido agresiones en dos ocasiones anteriores.

Yobana pidió justicia por su hermana, madre soltera de un hijo de 17 años, y exigió una cadena perpetua para Pacheco Rojas. "Yo solo quiero justicia para mi hermana porque ella no puede dejar huérfano a su hijo de 17 años, mi sobrino no tiene padre. Ella está grave, no se sabe si sobrevivirá, las lesiones comprometieron a sus pulmones", declaró Yobana.

Yobana Yucra, hermana de la víctima. Foto: Leonela Aquino/LR

Agresor Rubén Pacheco Rojas estuvo en cárcel

Según la Policía, el agresor había estado internado en el penal de Socabaya desde 2007 por el delito de robo agravado y fue liberado en marzo de este año, justo cuando inició su relación con la víctima. Este caso resalta una vez más la alarmante problemática de la violencia de género en la región. Tal como lo demuestra el sondeo de opinión de Calandria "Percepciones ciudadanas: las cifras de la desigualdad", realizado en febrero de este año, en el que se revela que el 14% de personas encuestadas en Arequipa considera que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es aceptable en algunas ocasiones para educarlas y/o que entiendan. Asimismo, un 27% reveló que uno de los principales problemas que enfrenta la mujer en Arequipa es el machismo.

De otro lado, en cuanto a la encuesta a las personas de distintas regiones del país, la valoración sobre la importancia del derecho de las mujeres a una vida sin violencia guarda relación directa con su percepción sobre los principales problemas del Perú, en el que la violencia contra la mujer ocupa el tercer lugar, después de la corrupción política y la inseguridad/delincuencia.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.