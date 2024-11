El programa Beca 18 de Pronabec ha otorgado la oportunidad de estudiar una carrera profesional a más de 96,000 jóvenes y sin costo alguno. Según los datos del Ministerio de Educación (Minedu), en 2023 se otorgaron 18.892 becas a jóvenes peruanos en situación de pobreza.

No obstante, pese al número de beneficiarios, la cantidad de vacantes para Beca 18 continúa siendo significativamente baja en comparación a las universidades, refiere la asociación que agrupa a diversos institutos del país, Asiste Perú.

Beca 18: institutos y escuelas piden más vacantes

Pronabec otorgará un total de 20.000 becas para este 2025. Sin embargo, una cantidad 'baja' sería destinada a institutos y escuelas de educación superior, pues solo 2.640 becas serán destinadas para dichas casas de estudio. Con respecto a las universidades públicas y privadas, se supo que 11.160 becas serán otorgadas, lo cual refleja una clara desproporción.

Asiste Perú propone la implementación de clases semipresenciales o remotas para los estudiantes de Beca 18 que no puedan salir de sus regiones. Foto: Difusión

Ante esta situación, Andrés Oblitas, gerente general de Asiste Perú, brindó detalles sobre la distribución desigual de las becas programadas para este 2025. "Refleja una clara brecha entre ambas opciones educativas, restringiendo las oportunidades para los estudiantes que optan por una formación técnica. El Ministerio de Educación debería priorizar una mayor inclusión de institutos y escuelas superiores en programas de este tipo", señaló el gerente general.

Por otro lado, Oblitas señaló que se debe considerar la alta demanda que hay en las universidades públicas, lo cual dificulta que muchos jóvenes puedan acceder a una vacante, incluso a quienes obtienen la Beca 18. “En la práctica, las vacantes en universidades públicas son sumamente reñidas, y esto limita las oportunidades para los becarios que no logran acceder a ellas, dejándolos sin opción a pesar de haber obtenido la beca”, agregó.

Asiste Perú en contra del proyecto de ley que perjudicaría a los institutos

El Congreso de la República está impulsando un proyecto de ley que propone modificar la distribución de las becas, destinando un 80% de ellas a universidades públicas. Ante esta iniciativa, Asiste Perú ha expresado su inconformidad, argumentando que esta medida contradice los principios de libertad de enseñanza y restringe el derecho de los estudiantes a elegir la institución o escuela educativa donde desean formarse.

Buscan una ampliación en el número de vacantes para la Beca 18 en institutos y escuelas de educación superior. Foto: Gob.pe

Además, se señala que este proyecto de ley contraviene la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, el cual establece que el Estado debe priorizar la formación estudiantil en carreras técnicas y tecnológicas.

En conversación con La República, el gerente general de Asiste Perú, Andrés Oblitas, dio más detalles al respecto. "El congresista Luna está impulsando al interior de la Comisión de educación del congreso una modificatoria para la distribución de becas, destinando el 80% de ellas a universidades públicas. Con esta medida se está perjudicando a miles de jóvenes que solo podrán acceder a instituciones públicas. Sabemos todos el ingreso a estas universidades ya de por sí es muy complicado y la continuidad de sus estudios muchas veces se ve interrumpida", sostuvo.

Limitaciones en las modalidades de estudio

El programa Beca 18 enfrenta otros desafíos, ya que los programas de educación existentes presentan limitaciones. Asiste Perú ha manifestado su preocupación por la falta de opciones para los estudiantes que participan en el programa, dado que actualmente solo se ofrece la modalidad presencial.

Oblitas argumenta que "para el año 2025 la convocatoria de beca 18 no está incluyendo los programas de estudios semipresenciales o a distancia. Estos programas están autorizados por el Minedu. Los institutos y escuelas de educación superior que los ofrecen están licenciados, es decir, han cumplido las condiciones básicas de calidad para ofrecer los servicios educativos. El no ofrecer estas modalidades limita el acceso y margina a aquellos jóvenes que por contextos familiares y culturales no pueden dejar sus regiones".

¿Cuál es la postura de Pronabec sobre la petición de ampliar las vacantes para Beca 18?

Fuentes de Pronabec cercanas a La República, señalaron que los jóvenes estudiantes son libres de elegir su carrera y el lugar en donde desarrollarse profesionalmente. Además, acotaron que no tienen conocimiento sobre el pedido de ampliación de vacantes de Beca 18 destinado para los institutos y escuelas de educación superior.

Pese al pedido del gerente general de Asiste Perú, Pronabec sostuvo lo siguiente: "No damos cuota de ingreso a ningún instituto o universidad, los jóvenes son quienes eligen su carrera y el centro de estudios donde quieren llevarla. Es la libertad que tienen los jóvenes que postulan al Pronabec. No tenemos conocimiento claro del requerimiento y sobre qué se fundamenta".