Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Cusco, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue duramente criticado por los resultados de su gestión. El periodista Carlos Carrillo, del portal de noticias Cusco en Portada, cuestionó la labor del ministro y compartió uno de los comentarios emitidos durante la transmisión en redes sociales de la conferencia: “¿Qué hace en Cusco un ministro incapaz de solucionar el problema de la inseguridad ciudadana a nivel nacional?”.

Ante la fuerte crítica ciudadana, el ministro solo atinó a cuestionar el trabajo del reportero y decir que su gestión se basaba "en resultados" y no en lo que digan las encuestas: “A ver, ¿usted ha venido a entrevistarme o a calificarme? (…) Yo no respondo a calificativos, yo respondo con mi trabajo, yo respondo con los resultados (…). No me guío por los comentarios en redes sociales ni por las mediciones de popularidad. Evalúo con base en el trabajo objetivo que estamos realizando con la Policía Nacional y los resultados que obtenemos junto a los alcaldes”.

Adicionalmente, el ministro fue consultado nuevamente sobre el colapso de la morgue y el elevado número de asesinatos cometidos en el país durante el año 2024.

Respecto al colapso de la morgue, Juan Santiváñez consideró que esta métrica no era adecuada para medir la inseguridad ciudadana: “La morgue depende del Ministerio Público. (…) No está colapsando desde ahora, sino desde la época de la COVID. Es un reclamo que debe atender el Ministerio Público. (…) Particularmente, creo que no es un estándar válido para medir si la delincuencia ha bajado o no. Los cuerpos en la morgue son de diversas causas: atropellos, suicidios, enfermedades”, sentenció.

Asimismo, el ministro desestimó las cifras oficiales de asesinatos ocurridos durante 2024, que ascienden a más de 1.600: “¿De dónde sacan eso? ¿Del Ministerio Público? (…) Nosotros estamos combatiendo la criminalidad y obteniendo resultados. (…) Los resultados que tenemos son objetivos y, de hecho, ya se están viendo reflejados. (…) Si hay personas que no lo quieren ver o, quizá, la fuente de información que manejan no es adecuada; finalmente, esa es una cuestión que se determinará cuando nosotros terminemos nuestra labor (…)”.

Tras sus declaraciones, el ministro abandonó la conferencia de prensa sin responder preguntas sobre los audios publicados recientemente, en los que se se confirmaría su conocimiento acerca de una red de protección especial a favor de Vladimir Cerrón por parte de figuras importantes de la PNP.

Ministro aseguraba que los medios estaban 'contaminados'

Pocos días antes y durante la misma visita a Cusco, el ministro Santiváñez aseguró que los audios publicados por Cuarto Poder eran falsos y carecían de validez: “Una vez más, como un refrito, (Cuarto Poder) ha sacado unos supuestos audios que me vinculan con este policía o agente ‘Culebra’, y yo he dicho que son falsos”.

El titular de la cartera del Interior criticó a la prensa por los cuestionamientos en su contra y afirmó que existe un tratamiento distinto cuando se trata de otros actores políticos. “Es distinto (…) cuando llegan y sientan a la fiscal Marita Barreto, y ella dice que tampoco es su audio. Ahí sí son unos defensores. (…) Eso demuestra que hay medios de comunicación que están contaminados”, expresó.