Edson Correa: de comunero de Carhuamayo a líder en educación

Edson Correa Poma pasó su infancia pastoreando ovejas en Carhuamayo, Junín, a 4,000 metros de altura, mientras continuaba sus estudios escolares. No es que rechazara la vida en el campo, pero durante sus años de secundaria comenzó a soñar con una profesión que le permitiera abrir caminos para que jóvenes como él alcanzaran la superación y el progreso.

Su madre, Maritza Poma Espinoza, que estaba al tanto de sus sueños, le alcanzó un folleto que decía: Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (hoy COAR Lima). Hasta entonces, nunca había oído hablar de un colegio destinado a estudiantes con alto desempeño y habilidades sobresalientes. Sintió que esta era una gran oportunidad que se alineaba perfectamente con sus aspiraciones. Su padre, Jilton Correa Llana, apoyó la idea con entusiasmo.

“Mi mamá me dijo que la vida se trata de intentarlo, y que si no lo lograba a la primera, lo intente otra vez, pero con más fuerza. Eso es lo que hice”, recordó Edson Correa a La República.

El proceso de admisión del COAR fue desafiante, pues requería una preparación exhaustiva en conocimientos y habilidades de redacción. En la primera fase, los postulantes debían rendir un examen de conocimiento y presentar un ensayo sobre un problema social que afectaba a su comunidad y proponer una solución. Para Edson Correa, este ensayo fue una experiencia única, y enriquecedora donde pudo destacar cómo los valores fortalecen las relaciones de confianza de su comunidad.

Con un enfoque en ciencia de datos, Correa implementa soluciones innovadoras en educación y responsabilidad social para un Perú inclusivo. Foto: La República/Jesús Maza

PUEDES VER: Peruana becada en Harvard cuenta cómo ingresó a 4 universidades en Estados Unidos y los desafíos que enfrentó en el proceso

De la letra al número

“Elaboré el ensayo inspirándome en las vivencias y la riqueza cultural de mi comunidad” dijo. Nació en Carhuamayo el 21 de enero de 1995. Ha cumplido 29 años. Y sigue siendo un comunero de corazón.

La temática que abordó en su ensayo se centró en los valores, especialmente en la importancia de la puntualidad y su impacto en la sociedad. “Era un tema de justicia y respeto hacia los demás”, indicó.

Esta reflexión profunda y personal sobre valores lo ayudó a destacar entre los postulantes. Eran miles, de todas las regiones del país, los que ansiaban una carpeta en el COAR.

Tras superar el examen y la entrevista, Edson Correa ingresó al COAR. Entre 2010 y 2011, cursó cuarto y quinto de secundaria en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, en Huampaní. Durante su tiempo allí, encontró las herramientas y el impulso para superarse y apoyar a otros en su camino hacia el progreso. Fue en el COAR donde finalmente definió su horizonte y propósito.

La Asociación Conecta COAR une a estudiantes y egresados de la Red COAR para impulsar proyectos sociales. Foto: La República/Jesús Maza

El desafío de los números

En 2024, al celebrarse los 15 años del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (hoy COAR Lima), Edson Correa recordó el tiempo transformador que vivió como estudiante. Hoy, el COAR tiene presencia en las 25 regiones del país, atendiendo a 7,395 alumnos con el apoyo de 1,512 profesionales dedicados.

El alcance de los COAR es muy profundo. Cubre a la población más necesitada. El 51% de los estudiantes son mujeres y el 49% varones. Además, el 42% pertenece a familias pobres o extremadamente pobres, el 38% provienen de zonas rurales y un 12% de los alumnos se identifica con una lengua originaria. De este universo surgió Edson Correa, quien desde que salió del COAR nunca ha dejado de enfrentar retos.

Eligió estudiar Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las más exigentes del país. “Pasé de ser el mejor en letras a enfrentarme a la matemática avanzada y la física”, explicó.

Edson Correa relató lo que lo motivó a cambiar radicalmente de las letras a la matemática. Durante su proceso de postulación a la UNI, fue víctima de un asalto callejero que casi le cuesta la vida. “Esa experiencia me marcó profundamente y me mostró los problemas de seguridad que enfrentamos en el país. Fue un momento difícil, pero me hizo aún más decidido a dar lo mejor de mí por mi familia y mi comunidad”, señaló.

La educación en la UNI le permitió desarrollar una especialización en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a problemáticas sociales, área en la que ha trabajado en proyectos con impacto en educación y desarrollo social. Su enfoque profesional siempre ha sido utilizar su formación técnica para buscar soluciones que beneficien a la sociedad, especialmente en temas de responsabilidad social empresarial.

Bajo la gerencia de Edson Correa, Más Futuro impulsa programas educativos en colegios públicos, promoviendo talleres de orientación y liderazgo en diversas regiones del Perú. Foto: La República/Jesús Maza

Gerenciando futuros

Hoy Edson Correa Poma ejerce como gerente general de Más Futuro y preside la Asociación Conecta COAR. Parecen posiciones que no tienen relación con la mecatrónica. Pero para Edson Correa ambas actividades confluyen en su propósito original.

Más Futuro es una asociación que actúa como el brazo de responsabilidad social de empresas privadas que financian proyectos para mejorar la educación en comunidades vulnerables, mediante la capacitación de docentes, estudiantes y familias, en áreas de matemática, comunicación y valores.

“Más Futuro no construye cemento y fierro; construye y forma personas con valores”, afirmó Edson Correa.

El trabajo de Más Futuro se basa en intervenciones de cinco años en cada escuela, donde la asociación acompaña a los directivos, docentes, estudiantes y familias en su proceso de aprendizaje. Este modelo ha mostrado resultados significativos en los rankings educativos. Para Edson Correa, este éxito se debe a la dedicación y al compromiso de todos los involucrados.

“La calidad educativa no solo depende de la infraestructura. Es fundamental motivar a los docentes y fortalecer el compromiso de los estudiantes y familias”, dijo.

En el caso de Conecta COAR, es un proyecto que Edson Correa impulsó junto a otros egresados y estudiantes actuales de los colegios de alto rendimiento con el objetivo de devolver a la comunidad educativa el apoyo que recibieron. Se trata de una red de apoyo y mentoría para los actuales estudiantes de los COAR, que busca vincular a los más de 16.000 exalumnos.

“Conecta COAR no se trata de Edson Correa ni de ningún otro nombre. Es un esfuerzo colectivo para fortalecer la institución que nos dio las herramientas para llegar hasta aquí”, aseguró.

“Los egresados ofrecemos talleres para los estudiantes y capacitaciones para los docentes. Queremos que los jóvenes de hoy tengan las oportunidades que nosotros tuvimos, y que puedan superar los obstáculos con el apoyo de una red fuerte y comprometida”, afirmó a La República.

“Es un compromiso moral y una forma de retribuir a la institución que tanto nos dio”, resaltó.