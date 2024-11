Víctor Hugo Montalvo Blas es el fundador y propietario de Montalvo Spa, una reconocida cadena de centros de belleza en Perú. Su trayectoria ha estado llena de retos; sin embargo, a lo largo de los años ha logrado posicionar su negocio como uno de los más solicitados del país. Aunque su primera peluquería no alcanzó las expectativas, esto no lo desanimó ni lo hizo renunciar a su objetivo de éxito empresarial. Con esfuerzo y dedicación, ha transformado Montalvo Spa en un referente en el ámbito de la peluquería y el cuidado personal en Perú.

La primera peluquería de Víctor Montalvo fue Vitto's, fundado en 1994. Foto: Montalvo Group

La historia de superación de Montalvo

Los inicios de Víctor Hugo Montalvo fueron difíciles. Nacido en Huari, Áncash, tuvo que dejar su hogar a los once años en busca de oportunidades. Tras dedicarse a la venta de plástico durante varios años, se trasladó a Lima, donde sus tíos en Barranca lo acogieron y apoyaron en todo momento. Con esta base, Montalvo inició su trayectoria en la capital, enfrentando numerosos desafíos que moldearon su visión y fortalecieron su determinación para alcanzar sus objetivos.

Al llegar a Lima, Víctor Hugo Montalvo comenzó vendiendo utensilios de cocina y recipientes de plástico. Poco a poco, y con esfuerzo, logró reunir un capital significativo que le permitió abrir su primera tienda de utensilios de cocina en un mercado local. Durante una entrevista para Día D, comentó que en su primer negocio no logró vender ni un solo producto durante la primera semana; sin embargo, esto no lo desanimó. Gracias a sus ahorros, inauguró su primera peluquería, a la que llamó Vitto’s.

No obstante, el primer año de su tienda no tuvo el éxito esperado, y Víctor Hugo Montalvo se vio obligado a cerrarla. Persistente, decidió intentarlo de nuevo y reabrió el negocio, pero nuevamente enfrentó dificultades, y el resultado fue el mismo. Sin embargo, esto no lo detuvo, y su firmeza y empeño dieron frutos más adelante.

El viaje a Chile que lo cambió todo

En 2001, durante un viaje a Chile, Víctor Hugo Montalvo experimentó un cambio decisivo en su visión empresarial al asistir a una feria de belleza. Inspirado por esta experiencia, regresó a Lima decidido a abrir un segundo local en Jesús María y cambió el nombre de su negocio de Vitto’s a Montalvo Salón & Spa.

Hoy, Montalvo no solo lidera uno de los salones de belleza más importantes de Perú, sino que también es propietario de marcas y empresas como Belove By Montalvo, Montalvo For Men, Montalvo Instituto, Probela y la escuela de altos estudios de belleza Creative. Gracias a esta diversificación, su imperio empresarial factura más de S/ 30 millones anuales y cuenta con más de 73 locales, distribuidos a nivel nacional e internacional.