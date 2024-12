¿De qué murió la cantante mexicana Dulce? La voz de ‘Déjame volver contigo’ se apaga a los 69 años

La cantante mexicana Dulce, conocida por su inconfundible voz en la balada romántica, falleció este miércoles 25 de diciembre a los 69 años. El deceso ocurrió después de una larga lucha por su salud, y las complicaciones derivadas de este proceso, junto con el impacto en su función renal, hicieron imposible su recuperación.

El fallecimiento de la cantante mexicana ha consternado a sus seguidores y al mundo del espectáculo, ya que su música marcó una era en la historia de la balada romántica mexicana. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber.

La muerte de Dulce: ¿cuáles fueron las complicaciones médicas que llevaron a su deceso?

A principios de diciembre, Dulce ingresó al hospital debido a un cuadro grave de neumonía. La condición fue inicialmente confundida con una simple tos, pero a medida que se agravaba, los médicos determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica para salvar su vida. La operación de decorticación pleuropulmonar fue un intento por aliviar la presión en sus pulmones, eliminando una capa de tejido fibroso que había comprometido su capacidad respiratoria. A pesar de la delicada intervención, los esfuerzos médicos no pudieron prevenir las complicaciones adicionales que afectaron sus riñones, un resultado común debido al tratamiento intensivo que requería su condición.

El periodista Juan José Origel tranquilizó a los seguidores de Dulce durante su hospitalización, asegurando que no se trataba de un diagnóstico grave como el cáncer. Sin embargo, el delicado proceso de recuperación no fue suficiente para superar las secuelas de su salud comprometida. La actriz Angélica Aragón, amiga cercana de la cantante, también compartió la noticia de su mejora en los primeros días tras la cirugía, aunque lamentablemente, Dulce no logró sobreponerse a los efectos secundarios del tratamiento.

La carrera de Dulce: un legado musical inigualable que terminó abruptamente

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nacida el 29 de julio de 1954 en Heroica Matamoros, Tamaulipas, es recordada como una de las grandes voces de la balada romántica en México. A lo largo de su carrera, que comenzó en 1974, Dulce cautivó a millones con su impresionante talento y canciones que se han convertido en clásicos del repertorio mexicano. Su estilo único y su interpretación de las canciones llegaron al corazón de generaciones enteras, consolidándola como una figura esencial de la música latina.

Entre sus éxitos más recordados están:

"Déjame volver contigo"

"Tu muñeca"

"Aún lo amo"

Estas canciones, junto con su inconfundible timbre de voz, hicieron de Dulce una de las artistas más queridas y respetadas de la música mexicana. Su legado perdurará en el recuerdo de quienes la escucharon y en el repertorio de la música romántica de habla hispana.

La pérdida de un ícono: la muerte de Dulce dejó un vació en la música mexicana

El 25 de diciembre de 2024 se cerró un capítulo importante en la música mexicana con la muerte de Dulce, quien a sus 69 años dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Aunque su carrera estuvo marcada por momentos de éxito, también enfrentó dificultades personales y profesionales, pero siempre permaneció en la memoria colectiva como una de las voces más queridas de su generación.