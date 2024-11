Lo asesinaron dentro de su vehículo en SMP y fue hallado por sus vecinos un día después del crimen

Un taxista fue asesinado de varios disparos al interior de su vehículo, estacionado en una zona descampada de la urbanización Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres.

Según los vecinos de esta localidad, la víctima llegó a esta zona ayer, lunes 4 noviembre, en horas de la noche. Sin embargo, este martes 5 de noviembre, un reciclador se acercó a la ventanilla del auto y se percató que el hombre se encontraba sin vida.

Residentes de la zona informaron que no percibieron ningún ruido y señalaron que el área habitualmente carece de iluminación.

"Queremos más seguridad en esta zona de Chuquitanta, hay muchas muertes por acá. Tenemos niños y personas de la tercera edad", comentó una vecina de la localidad a La República.

"He venido a la tienda y recién me he enterado de que había muerto. No sabía. Justo mi hija sale acá a las 6 de la mañana, pero no sé si habrá visto. Los perros si ladraban en la noche", contó la mujer.

La identidad de la víctima permanece desconocida hasta el momento. La placa del vehículo, BAW 436, está registrada a nombre de Lisbeth Céspedes Valverde.

En el sitio fueron hallados dos casquillos de bala. Las investigaciones están ahora bajo la responsabilidad del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos.

Este crimen se suma a la larga lista de asesinatos producidos durante el estado de emergencia en San Martín de Porres, decretado hace más de un mes por el Gobierno. Solo este año, Sinadef ya contabiliza 1.620 homicidios en Perú, la cifra más alta en los últimos 8 años.

Canales de emergencia

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.