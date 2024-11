¿Cómo ver mi DNI por internet, vía Reniec? Guía completa con el paso a paso

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es la única cédula de identidad válida en Perú y reconocida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este documento, único e intransferible, permite a los ciudadanos realizar diversas gestiones tanto a nivel nacional como en instituciones peruanas en el extranjero. Además, otorga el derecho de sufragio a quienes han alcanzado la mayoría de edad.

Asimismo, el DNI se utiliza para identificarse y verificar la identidad de cualquier persona. Su importancia se manifiesta en la seguridad que brinda al realizar trámites o contrataciones con terceros, convirtiéndose en un elemento fundamental en la vida cotidiana de los peruanos.

Paso a paso para ver mi DNI por internet

Si quieres ver tu DNI por internet, realiza los siguientes pasos:

Descarga e instala la aplicación DNI Móvil Facial del Reniec.

del Reniec. Confirma tu identidad con una foto.

Haz clic en la foto del lado superior derecho.

Finalmente, se muestra en la pantalla de tu móvil ambos lados de tu DNI .

. Los datos de tu DNI que podrás encontrar son tu número de identidad, nombres y apellidos completos, dígito de verificación, fecha de caducidad, fecha de inscripción, fecha de nacimiento, ubigeo, entre otros.

El DNI tiene una vigencia de 8 años. Foto: difusión

¿Cuáles son las ventajas de poder ver tu DNI por internet?

Elimina la necesidad de realizar llamadas o acudir a las oficinas de Reniec si es que quieres verificar si los datos en el sistema son correctos.

si es que quieres verificar si los datos en el sistema son correctos. Además, si has realizado modificaciones en tu DNI, puedes revisar en línea si los cambios se han actualizado correctamente. Este sistema facilita la comprobación de la identidad de una persona, permitiendo ingresar sus datos y compararlos con la información que aparece en el registro.

Puede verificar la identidad de una persona, ingresar sus datos en el sistema y comparar los datos que se muestran en el sistema con los datos de su identificación.

¿Qué datos incluye un DNI?

Tu Documento Nacional de Identidad (DNI) contiene los siguientes datos:

En el anverso:

“República del Perú”

“Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”

Denominación de Documento Nacional de Identidad

Código único de identificación y carácter de verificación

Primer apellido del titular

Segundo apellido del titular

Prenombres del titular

Fecha y lugar de nacimiento (código de ubicación geográfica) del titular

Sexo del titular

Estado civil del titular

Firma del titular

Fecha de inscripción

Fecha de emisión del documento

Fecha de caducidad del documento

Fotografía de frente del titular

Código OACI de acuerdo al Doc 9303-Parte 3 - OACI, con caracteres OCR-B referidos a los datos del titular.

En el reverso

Espacio para ocho constancias de sufragio o dispensas.

Impresión digital del índice derecho del titular o su sustituto.

Domicilio del titular: departamento, provincia, distrito y dirección domiciliaria.

Observaciones

Autorización del titular para donación de órganos y tejidos.

Grupo de votación

Código de barras bidimensional PDF417, que contiene información biométrica de la impresión dactilar del índice derecho del titular o su sustituto.

Código de barras lineal Code39 con el Código Único de Identificación del titular.

Números de control de la emisión del documento.

Firma del funcionario autorizado por el registro.

Nombre del funcionario del Reniec que firma el DNI.

que firma el DNI. Cargo del funcionario del Reniec que firma el DNI.

¿Cuántos tipos de DNI existen en el Perú?

En el país son reconocidos como válidos tres tipos de DNI:

DNI clásico de color azul.

DNI electrónico de color blanco.

DNI de menores de edad de color amarillo.

¿Puedo cambiar de DNI azul a electrónico?

Sí, es posible realizar un cambio del DNI azul al DNI electrónico (DNIe). Esta actualización no solo moderniza el documento, sino que también permite acceder a servicios digitales de manera más segura. Si estás considerando este cambio, es importante conocer las opciones disponibles y los requisitos necesarios.

Existen dos formas de realizar el cambio: desde cero o aprovechando una modificación de datos. Si decides modificar información como tu estado civil, dirección o la opción de donación de órganos, puedes realizar el trámite de manera simultánea. Esto simplifica el proceso y te permite obtener el nuevo DNIe sin complicaciones adicionales.

Tener el DNI vencido te impide viajar al extranjero. Foto: difusión

¿Cuándo caduca un DNI?

La vigencia de un DNI es de 8 años; luego caduca y es necesario actualizarlo. Este proceso no solo implica la renovación del documento, sino también la actualización de datos personales y fotografía. Si bien no se aplican multas por no renovar el DNI a tiempo, es importante realizar el trámite lo antes posible.

¿Por qué se debe renovar el DNI?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único medio confiable de identificación en el país. Mantenerlo actualizado es crucial para prevenir la usurpación de identidad y la trata de personas, especialmente niños. La Ley N.º 26497 establece que su uso es obligatorio para todos los ciudadanos, garantizando así la seguridad y la correcta identificación en diversas situaciones.

No renovar el DNI puede acarrear serias complicaciones. Los ciudadanos que no cuenten con este documento vigente enfrentarán impedimentos para realizar trámites en entidades estatales y privadas. Además, viajar al extranjero con un DNI vencido es imposible, lo que limita las oportunidades de movilidad y acceso a servicios esenciales.