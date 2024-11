En un mundo hiperconectado, los dispositivos móviles se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Los usamos para comunicarnos, trabajar y entretenernos. Pero también pueden ser una fuente de distracción. Es por eso que muchas personas optan por silenciar las notificaciones de sus mensajes o de diferentes aplicaciones en sus teléfonos, especialmente cuando están tratando de concentrarse o cuando están en una reunión o en una clase.

Algunos estudios de universidades de Estados Unidos sugieren que el hecho de que alguien prefiera tener el celular en silencio puede ser un signo de un rasgo de personalidad particular. Los investigadores encontraron que las personas que son más propensas a silenciar sus teléfonos son más introvertidas, más sensibles y más propensas a la ansiedad.

¿Qué significa tener el celular silenciado, según estudio?

Los investigadores creen que estas personas silencian sus teléfonos porque quieren proteger su espacio personal. No quieren ser interrumpidos por llamadas o mensajes de texto, y quieren poder concentrarse en lo que están haciendo. Según un estudio de la Journal of Neuroscience el preservar el espacio significa colocar una barrera para que una persona que no es de nuestro círculo no pase sobre ella.

“Cuando un rostro desconocido pasa esa zona de confort, las señales neuronales comienzan a dispararse, creando sentimientos de incomodidad, irritabilidad y ansiedad”, sostiene la investigación, que se asoció a los rasgos de una persona que decide silenciar su celular para no llamar la atención.

El estudio también encontró que las personas que silencian sus teléfonos son más propensas a tener una mejor memoria, mayor concentración y a ser más productivas. Esto se debe a que no están distraídas por su teléfono.

¿Qué dice la Universidad de California sobre mantener el celular en silencio?

Según el estudio de la Universidad de California, cuando una persona se distrae, puede tardarle hasta 23 minutos en volver a concentrarse y retomar la tarea que estaba realizando.

Los investigadores creen que sus hallazgos pueden ayudar a las personas a entender por qué prefieren tener el celular en silencio. Asimismo, según indicó El Tiempo, con base en la web ‘Terra’, favorece la creación de conexiones más profundas y la priorización de la calidad de las relaciones en lugar de la cantidad.

Según la Journal of Neuroscience puede deberse al deseo de preservar el espacio personal. Foto: Freepik.





¿Qué dice tu foto de perfil sobre ti?

En el mundo de las redes sociales, la importancia de una buena foto de perfil cada vez ha tomado mayor relevancia. En ese sentido, la elección de esta imagen también ha captado la atención de los psicólogos.

Según un video compartido por la psicoterapeuta Lorena Garzón en su cuenta de Tiktok, la foto que se selecciona en cualquier red social habla mucho de la persona, señalando algunos casos: