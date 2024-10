En el Perú, los feriados nacionales y días no laborables se definen anualmente en el calendario oficial publicado en el Diario Oficial El Peruano, el cual determina los descansos remunerados para el sector público y privado. Durante el mes de noviembre de 2024, los trabajadores tanto de entidades públicas como privadas tendrán fechas específicas de descanso obligatorio, lo cual incluye algunos feriados nacionales y días adicionales no laborables dispuestos por el gobierno.

A diferencia de los feriados, los días no laborables son usualmente destinados para facilitar el desarrollo de actividades administrativas o para reducir la carga de actividades en fechas de alta movilidad. Esta diferencia en la normativa sobre los días libres resulta clave para conocer los derechos y obligaciones laborales durante el mes.

¿Cuáles serán los feriados en noviembre de 2024?

Según el calendario oficial en El Peruano, el primer feriado del mes de noviembre en Perú es el 1 de noviembre, en conmemoración del Día de Todos los Santos​. Este feriado es de descanso obligatorio y aplica tanto al sector público como al privado. Los trabajadores que deban laborar en esta fecha tienen derecho a recibir una compensación adicional en su pago, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 713, el cual regula los derechos sobre los descansos remunerados.

Para noviembre de 2024, el 1 de noviembre se presenta como el único feriado nacional. Esto implica que, a diferencia de otros meses, no se ha programado ninguna otra fecha con descanso obligatorio a nivel nacional. En ese sentido, los trabajadores solo cuentan con esta única fecha de feriado para el mes, a menos que trabajen en sectores con políticas de descanso adicionales, como el sector público en algunas provincias.

¿Habrá feriado largo en noviembre? Lo que dice El Peruano

El calendario oficial de feriados y días no laborables en noviembre no contempla un feriado largo para este mes. La única fecha establecida como feriado nacional es el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que cae en día viernes, lo cual no genera un fin de semana largo. En otras ocasiones, el gobierno ha dispuesto días no laborables adicionales para extender algunos feriados, pero en este caso, el calendario no contempla una medida similar para noviembre de 2024.

A pesar de ello, es posible que algunas instituciones o empresas privadas determinen políticas internas de descanso, aunque no existe un respaldo normativo que establezca un feriado largo oficial para todos los sectores en esta ocasión. Para aquellos en el sector público, cualquier día no laborable adicional debe estar autorizado explícitamente por disposiciones ministeriales, mientras que en el sector privado dependerá de cada empleador.

Diferencias entre feriado y día no laborable en noviembre 2024

En noviembre de 2024, el único feriado nacional es el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el cual el descanso es obligatorio y remunerado. Por otro lado, los días no laborables, que suelen ser decretados exclusivamente para el sector público, tienen la característica de ser recuperables, lo que significa que el trabajador debe compensar estas horas en una fecha posterior, según lo disponga su institución o ministerio. Esto difiere de los feriados, en los cuales el descanso no afecta la remuneración ni requiere recuperación de horas.

La designación de días no laborables suele darse en contextos específicos, como la organización de eventos de carácter nacional o internacional que requieren la movilización de funcionarios públicos, como la Cumbre APEC. En estos casos, el calendario define si el descanso será aplicable solo a ciertos sectores o provincias. Para noviembre de 2024, el calendario oficial indica un solo feriado, sin días no laborables adicionales establecidos hasta el momento.