Ruta B del Metropolitano: conoce las estaciones, el recorrido y horarios actualizados, según ATU

La Ruta B del Metropolitano de Lima conecta los distritos de Comas y Barranco, atravesando puntos clave de Lima a lo largo de 31 estaciones. Parte desde Los Incas en el norte y culmina en Plaza de Flores, en el sur, pasando por paraderos como Naranjal, Caquetá, Central, Estadio Nacional y Benavides. El recorrido abarca tanto zonas residenciales lo que convierte a esta ruta en una de las más transitadas del sistema de transporte público.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el horario de funcionamiento de la Ruta B varía según el día. De lunes a viernes, opera entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m., mientras que los fines de semana empieza desde más temprano: los sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Esta frecuencia busca facilitar el traslado de los usuarios en horarios laborales y de actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuál es el nuevo recorrido de la ruta B del Metropolitano?

La ruta B del Metropolitano actualizó su recorrido, abarcando un total de 31 estaciones. Este trayecto se extiende de norte a sur, comenzando en la Estación Los Incas, y de sur a norte, partiendo desde la Estación Plaza de Flores. Estas modificaciones buscan mejorar la eficiencia del servicio y facilitar el acceso a diferentes puntos de la ciudad.

La ruta B de este importante transporte público conectará el distrito de Independencia con Chorrillos, recorriendo 26 kilómetros aproximadamente.

El Metropolitano anunció recientemente cambios significativos en el horario y recorrido de su ruta B. Foto: difusión

¿Cuáles son las estaciones de la ruta B del Metropolitano?

Los Incas (inicio - nuevo paradero)

Andrés Belaunde (nuevo paradero)

22 de Agosto (nuevo paradero)

Universidad (nuevo paradero)

Naranjal

Izaguirre

Pacífico

Independencia

Los Jazmines

Tomás Valle

El Milagro

Honorio Delgado

UNI

Parque del Trabajo

Caquetá

Dos de Mayo

Quilca

España

Estación Central

Estadio Nacional

México

Canadá

Javier Prado

Canaval y Moreyra

Aramburú

Domingo Orué

Angamos

Ricardo Palma

Benavides

28 de Julio

Plaza de Flores (paradero final).

Nueva ruta del corredor B se modificó para incluir 4 nuevos paraderos. Foto: ATU

¿Cuáles son los horarios de la ruta B del Metropolitano?

Terminal Naranjal a Terminal Matellini

Lunes a viernes - 10:00 a.m. - 23:00 p. m.

10:00 a.m. - 23:00 p. m. Sábados - 5:00 a.m. - 23:00 p. m.

5:00 a.m. - 23:00 p. m. Domingos y feriados - 5:00 a.m. - 22:00 p. m.

Terminal Matellini a Terminal Naranjal

Lunes a viernes - 10:00 a.m. - 23:00 p. m.

10:00 a.m. - 23:00 p. m. Sábados - 05:00 a.m. - 23:20 p. m.

05:00 a.m. - 23:20 p. m. Domingos y feriados - 05:00 a. m. - 22:00 p. m.

¿Qué se sabe del resto de rutas del Metropolitano?

La ATU informó que el 28 de julio, los servicios de transporte público, como Metropolitano, alimentadores, corredores de taxi, estarán operativos con normalidad en sus rutas y horarios convencionales.

Sin embargo, para el 29 de julio, los servicios de transporte tendrán horarios especiales. La ruta A y la ruta C de 5 a. m. a 10 p. m., mientras que el Expreso 5 atenderá de 6 a. m. a 8 p. m. Además, los alimentadores operarán hasta las 11 pm y los corredores complementarios ofrecerá su servicio de 5 a. m. a 10:30 a. m.

De otro lado, la ATU anunció que el servicio de transporte regular estará disponible desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, aunque su operación estará sujeta a la demanda del servicio.

Usuarios podrán viajar de punto a punto con el Metropolitano. Foto: ATU

¿A qué hora pasa el servicio lechucero del Metropolitano?

A través de la cuenta de X (antes Twitter) del Metropolitano se pudo conocer que el horario del servicio lechucero circula solo los fines de semana, es decir, los jueves, viernes y sábados desde las 11.30 p. m. y las 4.00 a. m., ya que durante esos días se presenta un gran movimiento nocturno en la capital.

El servicio lechucero opera con una frecuencia de cada 30 minutos durante su horario y el pasaje tiene un costo de S/3.00 por pasajero.

¿Cuál es el costo del pasaje en el Metropolitano?

El costo del pasaje en el Metropolitano es de S/3,20 en la ruta troncal, y de S/1,00 a S/1,50 en alimentadores. Mientras tanto, la ruta integrada, que incluye troncal y alimentadores, es de S/3,50 en total.

La tarifa para estudiantes es de S/1,75 en la ruta troncal más alimentador, S/1,60 solo troncal, S/0,50 alimentador corto y S/0,75 alimentador largo.

Ruta de metropolitano se extiende. Foto: El Peruano

¿Cuánto tiempo tarde ir de Chorrillos a Independencia en el Metropolitano?

Viajar de Chorrillos a Independencia en el Metropolitano de Lima generalmente toma alrededor de 60 a 80 minutos, dependiendo de la hora del día y el tráfico en las estaciones. Este tiempo puede variar ligeramente debido a posibles demoras o tiempos de espera en las estaciones.