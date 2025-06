Reniec: ¿como cambiar el orden de mis apellidos en Perú?

En Perú, cambiar el orden de los apellidos en el DNI (poner primero el materno) no es un trámite administrativo ante Reniec, sino un proceso judicial. Para hacerlo, es necesario iniciar un proceso no contencioso ante el Poder Judicial, contratando un abogado que presente la demanda. El juez deberá emitir una resolución autorizando el cambio, la cual luego se debe presentar a Reniec para actualizar los documentos.

Este cambio solo se puede hacer una vez en la vida, y si se trata de un menor, los padres deben iniciar el proceso. Si el padre está ausente, se puede solicitar el cambio con el consentimiento de la madre o sin el consentimiento del padre, si se justifica adecuadamente ante el juez.

¿Qué hay que hacer para cambiar el orden de los apellidos?

La única forma de que una persona modifique su nombre completo en su DNI es rectificando judicialmente la partida de nacimiento, por tanto, se debe iniciar una demanda. Ya con esta sentencia judicial, deberá acudir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que se efectúe el cambio. Si es un menor de edad, la modificación lo deberá hacer la madre siempre que el juez escuche la opinión del niño o adolescente sobre si está de acuerdo o no con esta demanda. Incluso, en adultos esto es completamente válido y se han dado casos de quienes han eliminado su apellido paterno.

¿Cuánto cuesta el cambio de apellido en el Perú?

El costo de esta cédula de aplicación que da inicio a la diligencia para el cambio de orden de apellido es de S/5,10. Se necesitarán dos juegos y el pago de un impuesto que alcanza los S/80.

¿Qué apellido va primero en Perú?

De acuerdo con el artículo 20 del Código Civil peruano, a los hijos les corresponde el primer apellido del padre y de la madre. Sobre ello, Reniec sostiene que al momento de inscribir a un ciudadano en su registro, debe ir en primer lugar el apellido del padre. Por lo tanto, hasta el día de hoy, es una norma que se exige.

Sin embargo, en 2019, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que esta interpretación técnica del Reniec es inconstitucional, argumentando que no hay un orden de prelación, lo que facilita la posibilidad de que puedan alternarse a gusto de la persona. Incluso, apuntaron que el hecho de que haya prioridad del apellido del padre sobre la madre es una vulneración al principio-derecho de igualdad por razón de sexo.

¿Qué pasa si me cambio de apellido?

Más allá de las razones por las cuales se decida cambiar el orden del apellido de una persona, esto no afecta para nada la relación de parentesco con cualquiera de sus padres. "Los derechos no cambian, si yo tengo parentesco, tengo la posibilidad de recibir una herencia del que fuera mi padre o mi madre, no importa qué apellido vaya primero, eso no me quita el derecho", dijo el magistrado del TC, Eloy Espinosa-Saldaña, a El Peruano.

¿Por qué se da preferencia al apellido paterno?

El artículo 19, 20 y 21 del Código Civil dispone que el menor debe llevar como primer apellido, el primer apellido del padre y como segundo apellido, el primer apellido de la madre.