La Libertad: 1.000 ronderos se sumarán al bloqueo de vías hacia Lima

Desde la noche del domingo 11 de diciembre, las vías que comunican la región La Libertad con el sur, incluyendo la capital Lima, permanecen bloqueadas. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó dos piquetes en la provincia de Virú: en el km 503 (sector Valle de Dios, Virú) y en el km 525 (sector Víctor Raúl Haya de la Torre, antiguo peaje de Virú).

Ante ello, el presidente regional de la Central Única de las Rondas Campesinas (Cunarc), Pablo Haro, indicó que cerca de 1.000 ronderos se sumarán a esta medida de fuerza en busca del adelanto inmediato de las elecciones . “(...) se están trasladando hasta el lugar, compañeros de Virú, del distrito de Chao. Son cerca de 1.000 (ronderos en Virú)”, dijo a La República el dirigente.

Aseguró que las acciones de protesta no cesarán hasta que logren el objetivo, que lo considera como el clamor popular. “ Hay una decisión de todo el país que esa es la salida (de la presidenta y Congreso) y no vamos a ceder mientras no se cumplan, lo más pronto. No pueden estar matando peruanos y nosotros cruzados de brazos”, continuó.

Finalmente, sobre el mensaje a la nación de Dina Boluarte sobre presentar un proyecto de ley para adelantar los comicios en abril de 2024, Haro Quispe indicó que no es suficiente.

“Ellos creen que eso va a tranquilizar las acciones del pueblo peruano (...). Nos ha sorprendido y creo (ha perdido) su legimitidad desde el momento en que han derramado sangre, pudiendo haber tomado esta acción antes de tener muertes. No tiene respaldo del pueblo peruano”, sentenció el dirigente ronderil sobre la represión en el marco de las protestas en Apurímac.

