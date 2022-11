Denuncian mala praxis de depilación con cera en peluquería Angel’s Nails Salon: “Me quemaron la piel”

Milagros Gallegos denunció que la peluquería Angel’s Nails Salon, sede de La Encalada (Surco), le quemó el rostro tras realizarle con cera una depilación de bozo, en vez de hacerlo con hilo, tal como lo solicitó. Además, reportó que, tras las lesiones, la empresa acusada “no sabía qué hacer” para atenderla.

A través de un tiktok, la agraviada contó que fue a recibir una de depilación de cejas, frente y bozo a este salón de belleza. Sin embargo, aseguró un mal trato y falta de experiencia por parte del personal.

“Cuando (la trabajadora) me preguntaba cómo me veía, yo le hacía unas observaciones: ‘Creo que me falta aquí y aquí, realmente lo veo igual’. A la tercera pregunta, le dije: ‘Déjalo así'”, manifestó.

Tras esto, Gallegos aseguró que la empleada de Angel's Nails Salon le respondió: “Mejor, porque si no acá nos vamos a quedar hasta las 8.00 p. m. Yo no puedo seguir así”.

La denunciante detalló también que sintió los daños en su piel cuando la empleada le retiró rápidamente la venda con cera de su rostro. “Bien intensita eres, ¿no?”, aseguró que le dijo la acusada.

Asimismo, contó que cuando acudió a pedir ayuda a la administradora, esta le indicó que no sabían qué hacer.

Tras quejarse en el libro de reclamaciones de Angel’s Nails Salon de La Encalada, explicó que en una clínica le dijeron que tenía una quemadura de primer grado, que tiene que estar con descanso médico cinco días y que debe pasar por una revisión de cirugía plástica porque probablemente le podrían quedar marcas en la cara.

Esta no sería la primera vez que realizan una mala praxis en dicho local, tal como le comentaron otras personas en Instagram, aseguró la agraviada.