Coronavirus en Perú: once millones de vacunas contra la COVID-19 están cerca de vencer

La Contraloría General de la República detectó que al 30 de junio había más de 11 millones 280 mil vacunas contra la COVID-19 almacenadas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Minsa, con pocos meses de vida útil.

De esta cifra, 1 millón 475 mil 700 serían dosis pediátricas de Pfizer con fecha de caducidad 30 de setiembre, las cuales debieron ser distribuidas y aplicadas a los menores de 5 a 11 años.

Asimismo, otros 3 millones 311 mil 100 dosis de Pfizer para adultos tenían como mes de vencimiento octubre.

Además, más de 2 millones 597 mil dosis de la marca Moderna expiran en noviembre, y otros 3 millones 506 mil vacunas del mismo laboratorio caducan en diciembre.

Al respecto, Patricia Suárez Beyodas, subgerente de Control del sector Salud, de la Contraloría, advirtió que hay una disminución en la cantidad de vacunas distribuidas.

“Las vacunas están en el Cenares y lo que estamos advirtiendo es que las cantidades no se están distribuyendo de acuerdo a la fecha de expiración. Y la primera que va a expirar es la Pfizer pediátrica, el 30 de setiembre, con 1 millón 475 mil dosis que están en el Cenares, no están en los gobiernos regionales”, dijo a este diario.

Recordó que Cenares tiene la obligación de distribuir las vacunas para que no se pierdan; “sin embargo, estas acciones no se han dado, y eso estamos llamando la atención porque los funcionarios no pueden mirar que las vacunas se venzan, ellos tienen que ver la forma de distribuirlas”.

En tanto, el Minsa emitió un comunicado en el que negó que Cenares cuente con vacunas por vencer. También señaló que las vacunas con fecha de vencimiento más próxima (30 de setiembre) están siendo aplicadas en el país.

Añadió que los fármacos se distribuyen según el cronograma de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa y que hay un avance en la vacunación en primera, segunda y tercera dosis.

Foto: Félix Contreras/ La República

Falta nueva estrategia

Al respecto, la exjefa de Inmunizaciones del Minsa Gabriela Jiménez señaló que ya deberíamos estar empleando otro tipo de estrategia para aplicar las vacunas porque las que ahora se emplean, como, por ejemplo, vacunar casa por casa, ya no están dando resultados y el nivel de avance no es bueno.

Además, dijo que ya no se están poniendo metas de vacunación, el ministro Jorge López no alienta a las regiones, no se está yendo a las provincias a hacer caravanas de vacunación.

“En julio, cuando se tuvo un incremento de casos, se debió aprovechar en informar el estado de vacunación de los fallecidos. Ya no hay fortaleza comunicacional”, dijo. Tampoco hay una coordinación con el Minedu y Apafas para avanzar con la vacunación pediátrica.

“Ya deberíamos haber empleado otro tipo de estrategia, las regiones sienten que están en automático, no tenemos un Minsa exigiendo, no tenemos un ministerio especificando metas, estableciendo incentivos para la vacunación”.

Recordó que en lo que es tercera dosis se proyectó vacunar al 80% y no al 70% de la población, y solo 3 regiones han avanzado: Áncash, Lima y Callao, pero las demás regiones tienen todavía una gran brecha.

