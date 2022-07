Coronavirus en Perú: urge avanzar vacunación de los niños contra la COVID-19

La cobertura de vacunación contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años con dos dosis es de solo 55 %, lo que significa que casi 2 millones (45%) se encuentran expuestos a este virus.

Theresa Ochoa, epidemióloga del Hospital Cayetano Heredia, resalta que es necesario que los niños reciban esta vacuna para activar su sistema inmunitario que está en desarrollo.

Señala que una sola dosis no es suficiente. “Se necesitan las dosis adicionales para activar adecuadamente nuestro sistema inmune que va a producir los anticuerpos para estar protegidos frente a una infección severa”, señala Ochoa.

Otra razón para vacunarlos es porque ellos podrían trasladar el virus de la COVID-19 a la casa y contagiar a los vulnerables: adultos mayores y los que tienen algunas comorbilidades.

Según la especialista, el temor que tienen los padres es infundado, pues desde los 2 meses de nacido el bebé recibe 8 vacunas para estar protegido de diferentes enfermedades.

Cabe indicar que los contagios en niños subieron en más de 70% en la última semana, según EsSalud. Esto ha llevado a suspender clases en varios colegios.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, señala que no hay sensibilización a los padres para que los niños se vacunen, tampoco hay diagnósticos oportunos y los alumnos siguen contagiando a sus compañeros. Además, precisa que los niños que salen positivos no tienen clases virtuales, solo se les manda a sus casas. Por ello pidió al Minedu que en aquellos colegios donde hay contagios se vuelva a las clases remotas para que no haya retrasos.

El investigador Percy Mayta-Tristán recomendó una mayor coordinación entre Minsa y Minedu porque el espacio más fácil para vacunar a los niños es el colegio y para ello se necesita el consentimiento de los padres.

Mientras que el ex ministro de Salud Óscar Ugarte apunta que más que una exhortación a los padres se debería dar argumentos favorables de la vacunación para despejar sus temores a través de campañas intensivas. Y el exministro Víctor Zamora, refiere que la vacuna debería ser obligatoria, pero en el caso del COVID-19 esta medida se debilita porque la vacuna no detiene los contagios. Señala que se debe aislar al niño infectado y seguir con las clases.

Reacciones

Percy Mayta-Tristán, investigador U. Científica del Sur

“El espacio donde es más fácil vacunar a los niños es en el colegio, entonces falta una mejor coordinación entre Minsa y Minedu porque para vacunar un niño tiene que haber consentimiento informado de los padres”.

Óscar Ugarte, exministro de Salud